24H Daytona 2020 – Les deux Porsche 911 RSR ont conservé leur avance toute la nuit

Lors de la course de 24 heures à Daytona 2020, les deux Porsche 911 RSR ont parfaitement couru toute la nuit pour consolider davantage leur position en tête. Par temps frais, la Porsche GT Team a fait le bon choix de pneus. Grâce à cela, les six pilotes d’usine ont pu profiter pleinement du potentiel de performance de la 911 développant 515 chevaux de génération 2019, basée sur la voiture de sport 911 GT3 RS.

Dès le début de la course, la Porsche 911 RSR a pris les devants à plusieurs reprises et donné le rythme dans la catégorie GTLM. Jusqu’au petit matin, le véhicule n°912 partagé par Laurens Vanthoor, Earl Bamber et Mathieu Jaminet a échangé sa place à l’avant avec la voiture sœur n°911 pilotée par le trio Frédéric Makowiecki, Nick Tandy et Matt Campbell. Étant donné que les deux véhicules Porsche 911 RSR sont assez performants, avec moins de 1h45 de course à parcourir, la situation semble bonne pour une première victoire de Porsche depuis 2014.

Dans la catégorie GTD, l’équipe cliente Porsche Wright Motorsports avec les pilotes Patrick Long, Ryan Hardwick, Anthony Imperato et Klaus Bachler a réussi à occuper de nombreuses positions dans la nuit avec la voiture n°16 et est actuellement proche de la tête. La Porsche 911 GT3 R n°54 de Black Swan Racing a pris du retard après avoir reçu une pénalité pour drive-through, mais elle fait maintenant son chemin. La malchance a frappé l’équipe Pfaff Motorsports. Après avoir décollé de la pole position, Patrick Pilet, Dennis Olsen, Zach Robichon et Lars Kern ont dominé la course en catégorie GTD sur de longues distances dans leur véhicule n°9. Un arbre de transmission cassé a jeté l’équipe loin de la tête, les privant de toutes les chances de victoire.

Photos : Porsche