Audi R8R LMP Prototype de 1998 – Le concept préfigurant le R8R de 1999

Le 13 décembre 1998, Audi Sport a présenté à Berlin à quelques journalistes privilégiés, aux côtés d’une Auto Union Type C, le prototype de sa future voiture de course R8, destinée à participer aux 24 Heures du Mans en juin 1999 : l’Audi R8R LMP Prototype.

Avec la voiture de course R8, un nouveau chapitre s’ouvrait pour Audi dans sa longue et fructueuse histoire du sport automobile. Après les victoires en rallye, à quelques championnats américains aux États-Unis (IMSA, TRANS-AM), à la montée de Pikes Peak et au championnat de Supertoursime, Audi allait participer pour la première fois en 1999 aux 24 heures du Mans. AUDI AG faisait ainsi donc face à l’un des plus grands défis qui existe dans le sport automobile : développer d’une feuille blanche une voiture de course afin de gagner la course d’endurance la plus difficile au monde et la plus emblématique.

Un nouvelle voiture de course conçue en 22 mois à partir de 1997

L’Audi R8 est une voiture de course pur-sang, sans compromis. De la monocoque en fibre de carbone à la technologie de son moteur V8 bi-turbo de course, de nouvelles techniques pointues de courses automobiles sont à mettre en place. Les vitesses qui seront atteintes par les pilotes Audi au Mans, sont comparables à celles atteintes en Formule 1, mais sur 24 heures. Il s’agit d’un marathon incomparable pour les hommes et pour le matériel.

« Pour avoir du succès au Mans, nous ne faisons aucun compromis », expliquait l’ancien directeur d’Audi Sport, le Dr Wolfgang Ullrich. Par conséquent, la forme de l’Audi R8 a été créée en soufflerie. « Néanmoins, on doit d’emblée reconnaitre la voiture comme une voiture de course Audi. Je pense que nous avons réussi », a déclaré le Dr Ullrich.

La nouvelle Audi R8 est propulsée par un moteur 3,6 litres V8 bi-turbo. Avec la limitation du débit d’air prescrit par le Règlement de l’ACO (Automobile Club de l’Ouest, organisant les 24 Heures du Mans), le moteur développe plus de 550 ch.

Même la boîte séquentielle à six vitesses est une innovation. Pour Tony Southgate, le conseiller technique d’Audi Sport, c’est l’une des principales composantes du R8. « En plus de la vitesse pure au Mans, la fiabilité de la transmission est primordiale », expliquait le Britannique ayant de l’expérience. En tant que constructeur, Southgate avait déjà à son actif 3 victoires à cette course française mythique.

La structure de l’Audi R8 est une monocoque en fibre de carbone et la carrosserie est également légère mais de haute résistance en Kevlar. En tant que partenaire technologique pour l’aérodynamique pour Le Mans, la firme italienne spécialisée Fondmetal a été choisie.

Présentation de l’Audi R8R LMP Prototype au Vélodrome de Berlin

Le 13 décembre 1998 au Vélodrome de Berlin, Audi a dévoilé son nouveau programme sportif et notamment son ambition d’aller gagner aux 24 Heures du Mans. Le Prototype de l’Audi R8 a été officiellement dévoilé aux invités et aux journalistes présents.

Afin de mettre en avant sa longue histoire dans le sport automobile, une Auto Union Type C qui a gagné de nombreuses courses dans les années 1930 était présentée aux côtés du R8R LMP Prototype se reconnaissant par son design spécifique qui sera amélioré par la suite pour la voiture de course engagée au Mans en juin 1999 et testée auparavant à Sebring.

Le directeur d’AUDI AG de l’époque, Franz-Josef Paefgen a déclaré à la Presse internationnale : « Nous nous engageons au Mans pour gagner ». Cet engagement aux 24 Heures du Mans est un tremplin pour Audi. Tout le monde sait qu’il est quasiment impossible de remporter les 24 Heures du Mans lors de sa première participation. Cependant le monde entier a les yeux braqués sur cette course et notamment sur les vainqueurs. »

Cet objectif de gagner était un challenge en interne pour tous les salariés de la marque aux quatre anneaux. Personne ne s’attendait à une participation d’Audi à cette course et cela a fait couler beaucoup d’encre. La surprise était immense. Franz-Josef Paefgen a déclaré publiquement les intentions et les objectifs de la marque. Avec une belle première course en 1999, Audi a ensuite réalisé une course remarquable en 2000 en la gagnant et en plaçant ses 3 Audi R8 sur le podium.

Cet évènement à Berlin a permis de faire ressurgir le passé de la marque. Lors du début des cérémonies, l’Audi R8 a fait son entrée, avec le pilote français Laurent Aïello à son volant, en roulant sur le centre de l’ovale du Vélodrome avant de s’immobiliser sur un podium. L’idéal aurait été de lui faire faire quelques tours sur la piste en dénivelé mais la garde au sol du R8 était trop basse.

En même temps, le pilote français Laurent Aïello é annonçait son engagement officiel au sein de l’équipe des pilotes Audi Sport. Les cinq premiers pilotes Audi Sport pour piloter le R8R étaient Dindo Capello, Frank Biela, Michele Alboreto, Emanuele Pirro et Laurent Aïello

Histoire et évolution du développement de l’Audi R8

Le développement de l’Audi R8 a commencé à l’automne 1997 et a été validé en août 1997. Avec cela, la décision allait contre une voiture de sport GT fermée.

« En additionnant tous les points positifs et négatifs, de nos avis ne résultaient que des avantages pour une voiture ouverte », expliquait le directeur d’Audi Sport, le Dr Wolfgang Ullrich.

En décembre 1997, après 4 mois de conceptions virtuelles, un modèle à l’échelle 1:4 a vu le jour via une machine qui l’a façonné dans une pièce de bois à partir de fichiers informatiques.

Au Printemps 1998, un modèle en argile à l’échelle 1:1 était prêt. Depuis sa métamorphose du modèle en bois à l’échelle 1:1, des détails ont changés.

Par la suite des évolutions et des tests en soufflerie ont été réalisés jusqu’aux premiers tours de roue sur piste en août 1998. Ces tours de roue ont eu lieu sur la piste d’essai d’Audi à Neustadt, non loin d’Ingolstadt.

Le premier pilote à avoir testé le Prototype R8 fut Rinaldo Capello.

Une première photo de famille avec cette nouvelle voiture y fut prise. On y voit le responsable du développement technologique chez Audi à l’époque, le Dr Werner Mischke ainsi que le Dr Ulrich. Capello est quant à lui au volant du Prototype R8 encore dépourvu de phares et de feux.

Puis d’autres pilotes Audi ont pris le relais lors des tests comme Frank Biela, Emanuele Pirro et Yvan Muller.

A ce stade, il reste encore des points à finaliser comme le design des phares et des feux. Le design des phares du Prototype a été inspiré de celui des phares de l’Audi TT.

Par la suite à l’automne 1998, de nouveaux essais sur un autre circuit en Europe central ont été réalisés dans le plus grand secret. Une petite anecdote : ces tests ont été faits à répétition 2 fois par semaine sans qu’aucun journaliste n’ait eu vent de ces essais. Seuls quelques élus ont été invités à assister à ces tests. C’est difficile à croire mais c’est vrai.

Pour ces tests la voiture a encore évolué en design. Et c’est loin de s’arrêter…

En décembre 1998, le prototype de l’Audi R8 est présentée officiellement à Berlin aux côtés d’une Auto Union Type C.

L’Audi R8 a été testée intensément sur le circuit Paul Ricard début 1999. Elle commence à fortement ressembler à la future R8R. Le design du Prototype s’éloigne peu à peu, notamment avec sa première en publique à Sebring puis au Mans.

Caractéristiques techniques de l’Audi R8R LMP Prototype de 1998

Type : voiture ouverte LMP (Le Mans Prototype)

Monocoque : Carbone

Carrosserie : Kevlar

Moteur : V8 biturbo respectant le débit d’air d’admission selon le réglement ACO

Cylindrée : moins de 4.0 litres (3,6 litres)

Puissance : plus de 550 ch

Transmission : aux roues arrières

Boîte de vitesse : Boîte séquentielle à 6 vitesses

Longueur : 4 650 mm

Largeur : 2 000 mm

Hauteur : 1200 mm

Poids à vide : 900 Kg

