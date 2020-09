24H Mans 2020 – Porsche remet la maquette de la 919 Hybrid à l’ACO

Le samedi 19 septembre 2020, Fritz Enzinger, vice-président du sport automobile chez Porsche, a remis une maquette de la Porsche 919 Hybrid au président de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), Pierre Fillon . La présentation a eu lieu au niveau de la ligne de départ et d’arrivée juste avant le départ officiel de la 88ème édition de la course classique d’endurance. « Le Mans est un incontournable pour Porsche depuis 1951 », souligne Fritz Enzinger. « La maquette de la 919 Hybrid symbolise les trois dernières victoires au général que nous avons remportées successivement aux 24 Heures du Mans. Après les 16 victoires au classement général entre 1970 et 1998, Porsche a pu poursuivre sa réussite exemplaire avec ce chef-d’œuvre technologique. C’est donc un grand honneur pour nous d’avoir l’opportunité de représenter notre succès sur le site d’origine. »

La maquette de la Porsche 919 Hybrid est basée sur une voiture de course de 2016 qui a été développée et construite par le département Motorsport à des fins de test au cours de cette saison de course. Le modèle se compose de pièces techniques d’origine telles que le châssis, les freins et l’unité d’entraînement qui ont été utilisés dans la course à l’époque. L’équipe historique de sport automobile a complété le châssis avec des pièces de carrosserie et a appliqué la livrée du Mans à partir de 2016.

En juin 1972, le Prof. Dr. Ernst Fuhrmann, concepteur de moteurs et premier PDG de Porsche AG après son changement de forme juridique en août 1972, a donné pour la première fois au club automobile français une Porsche 917 LH. La maquette de la 919 Hybrid est donc la deuxième voiture de course Porsche à être ajoutée à la collection de l’ACO. Elle fera partie de l’exposition permanente du «Musée des 24 Heures du Mans» sur le circuit de la Sarthe. Porsche Heritage renforce ainsi l’idée stratégique de la marque de rendre l’histoire de l’entreprise visible en permanence dans le monde entier. « Nous sommes fiers d’avoir écrit avec Porsche certains des moments les plus marquants de l’histoire du Mans », explique Pierre Fillon. « La 919 Hybrid façonnera à jamais les 24 Heures du Mans comme un témoignage de défis technologiques. Nous remercions beaucoup Porsche pour ce don. Nous trouverons une place permanente dans notre musée pour la 919 Hybrid qui honore à la fois son nom et sa potentiel technologique. »

L’Automobile Club de l’Ouest est le plus grand club automobile de France. Il a été fondé en 1906 par des constructeurs automobiles et des passionnés et est responsable, entre autres, des 24 Heures du Mans.

Photos : Porsche