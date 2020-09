DTM – «Robin Good» : le pilote Audi Robin Frijns gagne à nouveau au Nürburgring

Deuxième victoire consécutive : après son succès sur le circuit du Grand Prix dimanche dernier, Robin Frijns de l’Audi Sport Team Abt Sportsline a également remporté la première des deux courses DTM sur le circuit de sprint du Nürburgring. Le «Hollandais volant» a décroché une très rare victoire en DTM en restant en tête du départ à l’arrivée, même si son avance a été anéantie trois fois par la voiture de sécurité.

« C’était assez angoissant dans la voiture aujourd’hui », a déclaré Frijns après sa courte victoire devant le défenseur du titre René Rast de l’Audi Sport Team Rosberg. « Chaque fois que j’avais pris une avance, la voiture de sécurité sortait. Lorsque René était directement derrière moi pour les derniers tours et qu’il a pu utiliser le Push-to-Pass et le DRS tout le temps, je savais que je ne pouvais pas me permettre la moindre erreur. Ma voiture était excellente et la clé de la victoire aujourd’hui a été mon bon départ. »

De la deuxième place sur la grille, Frijns a remporté la bataille contre René Rast, qui avait assuré la pole position avec un tour impressionnant dans la matinée. « Le départ a été décisif », confirme le double champion du DTM. « Vendredi, nous avons eu un problème technique lors de la première séance d’essais libres et même après la deuxième séance d’essais, je n’ai pas pu m’entraîner à un départ. Aujourd’hui a été mon premier vrai départ et ce n’était pas un bon départ. »

Parfois, Rast a même reculé à la troisième place derrière le pilote BMW Marco Wittmann, mais a ensuite récupéré sa deuxième place au dernier redémarrage, puis a commencé à courir après le leader dans les dernières étapes de la course. « Je ne voulais pas dépasser Robin avant le dernier tour, mais peut-être ai-je attaqué un peu trop tard », a déclaré Rast. « Ce fut une course très difficile. Une deuxième place n’est pas mon objectif, mais toujours un bon résultat. »

Le lent départ de Rast a également eu un effet indirect sur le leader du championnat Nico Müller. « J’étais coincé derrière René, qui semblait n’avoir aucune adhérence, donc deux BMW m’ont dépassé dans les premiers virages », a déclaré le Suisse. Après le premier redémarrage, cela a empiré pour lui : « J’ai été coincé entre deux voitures, j’ai été heurté par l’arrière et je me suis retourné. » De la dernière place, Müller s’est frayé un chemin jusqu’à la cinquième place avec un arrêt au stand précoce et de loin le tour le plus rapide de la course, défendant ainsi la première place du championnat des pilotes. Cependant, son avance a diminué à 13 points. « C’est un peu frustrant, car nous en avions définitivement plus dans le sac aujourd’hui », a déclaré Müller.

Le quatrième meilleur pilote Audi de la course de samedi était Ferdinand Habsburg de l’équipe cliente WRT Team Audi Sport. L’Autrichien a terminé septième.

Samedi a été décevant pour Audi Sport Team Phoenix. Mike Rockenfeller et Loïc Duval étaient tous les deux sur des tours rapides lorsque les qualifications ont été interrompues par un drapeau rouge. Ayant débuté la course de la douzième à la treizième place sur la grille, tous deux se sont livrés à de féroces batailles. Alors que Rockenfeller a marqué deux points durement disputés pour la neuvième place, Duval a dû abandonner après un arrêt dans l’épingle à cheveux et une collision plus tard.

Jamie Green n’a pas non plus vu le drapeau à damier. Le Britannique a profité de la troisième période de la voiture de sécurité pour obtenir des pneus neufs pour la deuxième fois, mais a subi une crevaison lors de son retour.

« Wow, quelle course! » a déclaré Dieter Gass, directeur d’Audi Motorsport. « Robin a été exceptionnel aujourd’hui. Il n’avait pas un seul Push-to-Pass ou DRS et a quand même réussi à rester devant. C’était une performance extrêmement forte et il n’a également commis aucune erreur avec toutes les voitures de sécurité et les redémarrages. Fantastique! Avec la deuxième place, René en a fait un parfait doublé pour Audi. Que Nico ait réussi à terminer cinquième, après avoir fait un tête à queue, était méga. »

Au championnat des constructeurs, l’avance d’Audi est passée à 426 points. Cela signifie qu’Audi pourrait remporter le titre des constructeurs DTM tôt ce dimanche.

Photos : Audi