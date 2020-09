24H Mans 2020 – Pole position de Porsche en GTE-Pro via l’Hyperpole GTE

Le Porsche GT Team a pris le départ de la 88ème édition des 24 Heures du Mans 2020 en pole position dans la catégorie GTE-Pro. Dans l’hyperpole du vendredi 18 septembre 2020, le pilote italien Gianmaria Bruni a réalisé le meilleur tour au volant de la Porsche 911 RSR n°91 en 3: 50,874 minutes. Son collègue de marque Michael Christensen est arrivé avec la voiture sœur n°92 à la sixième place. Dans la catégorie GTE-Am, le pilote d’usine Matt Campbell était le pilote Porsche le plus rapide. L’Australien a remporté la deuxième place sur la grille de sa catégorie avec la Porsche 911 RSR n°77 alignée par Dempsey-Proton Racing. Il n’était qu’à 0,056 seconde du meilleur temps.

Dans la nouvelle course de 30 minutes pour les meilleures positions sur la grille, les deux Porsche 911 RSR de 515 chevaux engagées par l’équipe d’usine a attaqué immédiatement au départ. Bruni a rapidement réalisé le tour le plus rapide, mais son temps a été annulé en raison de son départ de la piste dans la zone des courbes Porsche. L’Italien, qui avait établi un record du tour pour les véhicules GTE en 2018, n’a pas laissé la décision des commissaires le décourager. Dans son deuxième tour, Bruni a immédiatement amélioré son précédent temps. Son coéquipier Christensen, cependant, a rencontré du trafic et n’a pas pu améliorer son temps lors de sa dernière tentative vers la fin de la séance.

Dans la catégorie GTE-Am, le jeune pilote d’usine Matt Campbell est terminé à la deuxième place avec la Porsche 911 RSR dans les spécifications de l’année dernière avec un temps de 3:51,322 minutes. Au volant de la n°77 de Dempsey-Proton Racing, l’Australien a été plus rapide dans l’Hyperpole que la moitié du peloton GTE-Pro. L’Italien Matteo Cairoli a remporté la troisième place sur la grille dans la Porsche °56 dirigée par l’équipe Project 1. Benjamin Barker de Grande-Bretagne a signé le sixième temps le plus rapide dans la 911 RSR 510 ch alignée par Gulf Racing (n°86).

Résultats de l’Hyperpole

Catégorie GTE-Pro

1. Lietz / Bruni / Makowiecki (A / I / F), Porsche 911 RSR, 3:50.874 minutes

2. Calado / Pier Guidi / Serra (GB / I / BR), Ferrari 488 GTE, 3:51.115 minutes

3. Sörensen / Thiim / Westbrook (DK / DK / GB), Aston Martin Vantage, 3:51,241 minutes

4. Lynn / Martin / Tincknell (GB / B / GB), Aston Martin Vantage, 3:51,324 minutes

5. Rigon / Molina / Bird (I / E / GB), Ferrari 488 GTE, 3:51,515 minutes

6. Christensen / Estre / Vanthoor (DK / F / B), Porsche 911 RSR, 3:51,770 minutes

Catégorie GTE-Am

1. Ledogar / Negri Jr./Piovanetti (F / USA / E), Ferrari 488 GTE EVO, 3:51,266 minutes

2. Campbell / Ried / Pera (AUS / D / I), Porsche 911 RSR, 3:51,322 minutes

3. Perfetti / ten Voorde / Cairoli (N / NL / I), Porsche 911 RSR, 3:51,647 minutes

4. Gunn / Dalla Lana / Farfus (GB / CDN / BR), Aston Martin Vantage, 3:52,105 minutes

5. Yoluc / Eastwood / Adam (TR / GB / GB), Aston Martin Vantage, 3:52,299 minutes

6. Wainwright / Barker / Watson (GB / GB / GB), Porsche 911 RSR, 3:52,346 minutes

Photos : Porsche