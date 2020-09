24H Mans 2020 – Premier doublé Lamborghini au Road to Le Mans

Lamborghini a remporté une superbe double victoire dans les courses Road to Le Mans du célèbre Circuit de la Sarthe aux mains d’Hiroshi Hamaguchi et d’Andrea Caldarelli de FFF Racing. La Road to Le Mans fait partie de la Le Mans Cup, championnat dédié aux voitures LMP3 et GT3, et se déroule en marge des prestigieuses 24 Heures du Mans.

Hamaguchi et le pilote d’usine Lamborghini Caldarelli, au volant de la Lamborghini Huracán GT3 Evo #63, ont été récompensés durant ce week-end en signant le deuxième meilleur temps lors de la séance d’essais d’ouverture avant de faire mieux lors de la deuxième séance. Le Huracán n°63 a ensuite remporté la pole position pour la première des deux courses de 55 minutes disputées vendredi après-midi, que Hamaguchi et Caldarelli ont converti en une victoire imposante.

En tête du relais d’ouverture, Hamaguchi a ouvert une bonne marge sur les challengers les plus proches avant de passer le relais à Caldarelli à l’arrêt au stand obligatoire. Caldarelli a poursuivi le travail acharné de son coéquipier japonais dans la seconde moitié de la course, prolongeant l’avantage à un peu plus de 16 secondes par le drapeau.

Le duo a débuté la deuxième course humide du samedi matin à partir de la deuxième place sur la grille, mais s’est rapidement retrouvé en tête du peloton grâce à un mouvement affirmé de Hamaguchi à l’approche de la première chicane. Encore une fois, Caldarelli a maintenu la tête après l’arrêt au stand, mais la marge devant la Ferrari de David Perel était beaucoup plus étroite cette fois-ci.

Perel a progressivement réduit l’écart dans les phases finales et est arrivé à une demi-seconde dans les derniers virages, mais Caldarelli et Hamaguchi en avaient déjà assez pour remporter une deuxième victoire du week-end.

Andrea Caldarelli déclare : « Hiroshi a fait un travail incroyable, il a gardé la tête au départ, avec toutes les LMP3 au milieu. Tous les gars à la maison, ils ont fait un travail incroyable avec la voiture, c’était fantastique. »

Hiroshi Hamaguchi ajoute : « Je suis très content de ce résultat, être sur la plus haute marche du podium au Mans, c’est une sensation incroyable. Je ne remercierai jamais assez Andrea, il a fait un excellent travail. Après mon podium en 2016, je suis heureux d’être de retour. »

