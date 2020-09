24H Mans 2020 – Mauvaises performances pour les Porsche d’usine en GTE-Pro

Après de nombreux revers, l’équipe d’usine Porsche n’a aucune chance de réussir dans la catégorie GTE-Pro très compétitive. Les Porsche 911 RSR n° 91 et n°92 ne sont pas aussi performantes que prévues alors que Porsche a décroché la Pole Position en GTE-Pro. A la 19ème heure de course, la Porsche n°91 est à la 6ème position et la n°92 à la 7ème et dernière position du classement de la catégorie.

Gianmaria Bruni a pris le départ de la 88ème édition de la célèbre course française d’endurance en pole position dans la voiture n°91. Après seulement quelques tours, cependant, il est devenu clair que les concurrents n’avaient pas pleinement montré le potentiel de leurs voitures lors des essais et des qualifications. La Porsche 911 RSR manquait de vitesse de pointe pour suivre le rythme de la compétition sur les longues lignes droites. De plus, la circulation dense empêchait souvent les pilotes Porsche de profiter pleinement de la meilleure vitesse dans les virages rapides. Après environ 40 minutes, la voiture de la pole a purgé une pénalité de cinq secondes à son premier arrêt au stand. Imperturbable, Lietz a réussi à rester à portée de main du favori pendant ses relais.

La malchance a commencé à frapper la voiture sœur n°92 dans les premières heures de la course avec une crevaison, forçant Kevin Estre de rentrer tôt au stand.

Michael Christensen a ensuite souligné les atouts de la Porsche 911 RSR et est resté à tout moment à la portée du groupe de tête. Mais à la cinquième heure de course, son coéquipier a signalé un problème de direction assistée. Cet arrêt a coûté 10 tours à la Porsche 911 RSR n°92, pilotée par Michael Christensen, Kévin Estre et Laurens Vanthoor.

Un autre problème a nécessité un second arrêt au stand pour des réparations. Plus de 40 minutes ont été perdues par cet équipage qui s’est relégué en queue de peloton.

Deux arrêts aux stands pour les réparations ont coûté 40 minutes à l’équipage et ils ont perdu le contact avec toutes les autres voitures GTE-Pro.

Ensuite, la voiture sœur n°91 (pilotée par Gianmaria Bruni, Richard Lietz et Frédéric Makowiecki) a également été victime de problèmes techniques. Vers 6 heures du matin le dimanche matin, le véhicule n°91 a dû s’arrêter pendant environ 20 minutes pour réparer le système électrique.

Gianmaria Bruni se place à la sixième place après un long arrêt au stand, la n°92 se classant septième au classement GTE-Pro. Sans surprise, Porsche signera ainsi l’une de ses pires courses de son histoire alors que le constructeur de Stuttgart célèbre les 50 ans de sa première victoire au classement général aux 24 Heures du Mans.

Photos : Porsche