24H Mans 2020 – Larry ten Voorde remporte la course Porsche Carrera Cup au Mans

Larry ten Voorde (Nebulus Racing by Huber) a réalisé un rêve dans la Porsche Carrera Cup Le Mans : le Néerlandais a remporté la course conjointe de la Porsche Carrera Cup Deutschland et de la Porsche Carrera Cup France sur le célèbre Circuit des 24 Heures du Mans. « Une victoire au Mans! Je suis extatique. Pendant la course, j’ai réussi à prendre la tête après plusieurs duels et, finalement, cela s’est avéré décisif », a déclaré ten Voorde. Le peloton de 53 hommes a offert un spectacle spectaculaire lors de l’événement organisé en soutien aux 24 Heures du Mans le samedi 19 septembre 2020.

Vidéo de la course en intégralité

Après la pole position de Florian Latorre (CLRT) vendredi dans des conditions ensoleillées, des averses peu avant le départ de la course ont conduit à une piste mouillée et des conditions difficiles. Le pilote invité Loek Hartog (Bas Koeten Racing) a d’abord mieux fait face aux circonstances : le Néerlandais a tiré le meilleur parti du départ avec sa Porsche 911 GT3 Cup de 485 chevaux et a rapidement dépassé le poleman Latorre et ten Voorde. Au cours de la course, Hartog et ten Voorde se sont battus roue à roue pour la victoire. Le pilote Huber a tenté à plusieurs reprises de dépasser le leader, a dépassé ten Voorde au sixième tour et a tenu la tête jusqu’au drapeau.

Deux phases de voitures de sécurité au cours de la course de 45 minutes ont amené le grand nombre de concurrents à se regrouper. Cela a eu pour conséquence des duels saisissants et de nombreuses manœuvres de dépassement. Leon Köhler a abordé la course à partir de la sixième place sur la grille et a pris quatre positions. « C’est incroyable de finir sur le podium aux côtés de la FIA WEC. Peu de temps avant le drapeau, je suivais de près le pare-chocs de Larry ten Voorde. Cependant, je ne voulais rien risquer étant donné les conditions météorologiques difficiles », a déclaré Köhler. La troisième place de la Porsche Carrera Cup Deutschland est revenue à Laurin Heinrich (T3 / HRT Motorsport). La recrue a franchi la ligne d’arrivée en sixième position au général. « Mon premier podium en Carrera Cup – au Mans de toutes les places! C’est incroyable. Avec autant d’eau sur la piste, les premiers tours ont été particulièrement difficiles », a expliqué Heinrich.

Julian Hanses (Förch Racing) a conclu la coupe allemande monomarque à la quatrième place devant l’Italien Diego Bertonelli (Fach Auto Tech). Au classement général de la Porsche Carrera Cup Le Mans, cela s’est traduit par des positions onze et douze. Le coéquipier australien de Bertonelli, Joey Mawson, a obtenu la sixième place (14ème au général) sur le circuit de 13,626 kilomètres. Carlos Rivas (Black Falcon Team Textar) a remporté la catégorie ProAm de la Carrera Cup Deutschland.

« Nous avons assisté à une course pleine d’action et passionnante jusqu’au dernier virage. C’est exactement le niveau de compétition pour lequel les coupes monomarques Porsche sont connues. C’était impressionnant de voir plus de 50 voitures de la Cup offrir de belles courses automobiles sur le circuit historique du Mans », a déclaré Hurui Issak, chef de projet de la Porsche Carrera Cup Deutschland.

Porsche AG a également engagé deux véhicules. Michael Fassbender a piloté la Porsche 911 GT3 Cup n°919. L’acteur et producteur de films germano-irlandais a terminé en 38ème position. Max van Splunteren, le champion recrue de la Porsche Mobil 1 Supercup, a terminé 19ème au général dans le véhicule VIP de la coupe internationale monomarque.

La saison se poursuit pour la Porsche Carrera Cup Deutschland en soutien à l’ADAC GT Masters. Du 2 au 4 octobre, les courses deux, trois et quatre de la série de coupe allemande monomarque seront disputées sur le Sachsenring à l’Ouest de Chemnitz.

Résultats

1. Larry ten Voorde (Pays-Bas / Nebulus Racing by Huber)

2. Leon Köhler (Allemagne / T3 / HRT Motorsport)

3. Laurin Heinrich (Allemagne / T3 / HRT Motorsport)

4. Julian Hanses (Allemagne / Förch Racing)

5. Diego Bertonelli (Italie / Fach Auto Tech)

6. Joey Mawson (Australie / Fach Auto Tech)

7. Dylan Pereira (Luxembourg / Förch Racing)

8. Daan van Kuijk (Pays-Bas / GP Elite)

9. Kay van Berlo (Pays-Bas / Nebulus Racing by Huber)

10. Rudy van Buren (Pays-Bas / CarTech Motorsport by Nigrin)

Photos – Vidéo : Porsche