24H Mans 2020 – Une belle 2ème place sur le podium pour l’équipe Porsche Dempsey-Proton Racing

L’équipe cliente Porsche Dempsey-Proton Racing a terminé l’édition 2020 des 24 Heures du Mans sur le podium. La Porsche 911 RSR #77 du pilote d’usine Matt Campbell, de Riccardo Pera et du propriétaire de l’équipe Proton Christian Ried ont terminé la course à la deuxième place de la catégorie GTE-Am après une fin de course très serrée.

La compétition dans la catégorie GTE-Am a offert un suspense jusqu’à la fin, surtout dans la dernière heure de course suite à un Full Course Yellow. Après une dernière phase de voiture de sécurité, la course de 24 heures a repris son déroulement seulement 24 minutes avant la fin. Trois véhicules de deux marques se sont disputés deux podiums : Ferrari et Porsche. Le pilote d’usine Matt Campbell au volant de la voiture Dempsey-Proton Racing n°77 a été le plus fort. Le jeune Australien s’est imposé de manière impressionnante dans des duels serrés et des batailles en aval et a brillamment terminé le duel à la deuxième place au volant de sa Porsche 911 RSR de 510 ch.

La troisième place sur le podium s’est disputée à la fin de la course entre la Ferrari 488 GTE Evo n°83 du Team F Corse en embuscade et par une autre Porsche, la n°56 du Team Project 1 (équipage Matteo Cairoli, Egidio Perfetti et Larry ten Voorde).

Suite à une bataille épique et un léger accrochage dans le virage avant la ligne droite des stands devant le Porsche Experience Center Le Mans, Matteo Cairoli a raté son podium. L’Italien a perdu le duel décisif avec la Ferrari et a terminé à la quatrième place. Pourtant, la Porsche 911 RSR n°56 a la catégorie GTE-Am pendant de longues périodes, avant qu’une pénalité d’une minute a fait reculer l’équipe de manière décisive.

D’autres Porsche ont terminé plus bas dans le classement suite à une série d’accidents parfois spectaculaires, notamment le dimanche.

Résultats de la course

Catégorie GTE-Am

1. Yoluc / Eastwood / Adam (TR / GB / GB), Aston Martin Vantage #90, 339 tours

2. Campbell / Ried / Pera (AUS / D / I), Porsche 911 RSR #77, 339 tours

3. Collard / Nielsen / Perrodo (F / DK / F), Ferrari 488 GTE #83, 339 tours

4. Perfetti / ten Voorde / Cairoli (N / NL / I), Porsche 911 RSR #56, 339 tours

5. Wainwright / Barker / Watson (GB / GB / GB), Porsche 911 RSR #86, 337 tours

10. Inthraphuvasak / Legeret / Andlauer (T / F / F), Porsche 911 RSR #99, 331 tours

12. Felbermayr / Beretta / Van Splunteren (A / I / NL), Porsche 911 RSR #78, 330 tours

14. Keating / Fraga / Bleekemolen (USA / BR / NL), Porsche 911 RSR #57, 326 tours

16. Brooks / Piguet / Laskaratos (F / F / GR), Porsche 911 RSR #89, 313 tours

18. Preining / Bastien / de Leener (A / USA / B), Porsche 911 RSR #88, 238 tours

Photos : Porsche