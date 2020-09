24H Mans 2020 – Descente aux enfers pour l’équipe officielle Porsche

L’édition 2020 des 24 Heures du Mans est une catastrophe pour la Porsche GT Team : les deux voitures officielles engagées, des Porsche 911 RSR de dernière génération, n’ont pas brillé par leurs performances et fiabilité. Elles ont terminé en bas du classement GTE-Pro et même au général.

Avant l’annulation des 24 Heures du Mans 2020 en juin, Porsche devait aligner 4 véhicules d’usine en catégorie GTE-Pro. Avec la crise du coronavirus et suite au report de la course les 19 et 20 septembre, les budgets ont été diminués et au final seules deux Porsche 911 RSR modèle 2019 ont été engagées.

Ces dernières années, Porsche a été le constructeur automobile qui menait la catégorie GTE-Pro. 2020 est une année spéciale pour Porsche : le cinquantenaire de la première victoire du constructeur allemand au classement général des 24 Heures du Mans. Une nouvelle victoire, voire un podium dans la catégorie GTE-Pro aurait été un bel hommage. Malheureusement l’édition 2020 fut catastrophique pour l’équipe officielle Porsche et son image.

Avant le départ, Porsche a démontré les performances de sa nouvelle voiture de course 911 RSR en gagnant l’Hyperpole et en prenant le départ en Pole Position. Après un bon démarrage, les premiers problèmes sont apparus après seulement cinq heures de course. La voiture n°92 des champions du monde en titre au Mans – Michael Christensen, Kévin Estre et Laurens Vanthoor – a été victime d’un défaut de direction assistée, l’obligeant à rentrer au stand. Elle est ensuite repartie en perdant dix tours sur le leader de la catégorie GTE-Pro. Un peu plus tard, un défaut électrique a forcé la voiture a retourné dans le box pour réparation. Au total, 15 tours ont été perdus dans les heures suivantes.

Reléguée en fin du classement, la Porsche 911 RSR n°92 est passée devant le drapeau à damier en sixième et dernière position de sa catégorie (35ème au classement général sur 43).

La voiture sœur numéro 91 a eu un peu moins de déboires et a terminé les 24 Heures du Mans en cinquième place. Son équipage composé de Gianmaria Bruni, Richard Lietz et Frédéric Makowiecki ont pu suivre les leaders jusqu’au dimanche matin. Suite à un défaut du système électrique, la malchance a également touchée la seconde Porsche 911 RSR, mettant fin à toutes les chances d’un podium. La voiture est restée le dimanche en queue du peloton, terminant 31 au classement général, derrière trois Porsche 911 RSR courant en GTE-Am.

Ce modèle avait une décoration spécifique en rouge et blanc (couleurs du drapeau autrichien et celle e la livrée de la Porsche 917 KH ayant reporté la première victoire au général en 1970 aux 24 Heures du Mans. Depuis, Porsche détient le record de victoires avec un total de 19, loin devant Audi avec ses 12 premières places.

Dans le championnat constructeurs FIA WEC, Porsche est à la deuxième place après sept des huit manches de la saison. Au championnat des pilotes, Bruni et Lietz sont cinquièmes, les champions du monde en titre en GTE – Christensen et Estre – sont en quatrième position. La finale de la saison 2019/2020 du Championnat du Monde d’Endurance aura lieu le 14 novembre 2020 à Bahreïn.

Résultats de la course

Catégorie GTE-Pro

1. Lynn / Martin / Tincknell (GB / B / GB), Aston Martin Vantage #97, 346 tours

2. Calado / Pier Guidi / Serra (GB / I / BR), Ferrari 488 GTE #51, 346 tours

3. Sörensen / Thiim / Westbrook (DK / DK / GB), Aston Martin Vantage #95, 343 tours

4. Pla / Bourdais / Gounon (F / F / F), Ferrari 488 GTE #82, 339 tours

5. Lietz / Bruni / Makowiecki (A / I / F), Porsche 911 RSR #91, 335 tours

6. Christensen / Estre / Vanthoor (DK / F / B), Porsche 911 RSR #92, 331 tours

Abandon Rigon / Molina / Bird (I / E / GB), Ferrari 488 GTE #71, 340 tours

Abandon MacNeil / Vilander / Segal (USA / FIN / USA), Ferrari 488 GTE #63, 185 tours

Photos : Porsche