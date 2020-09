24H 2020 – Un podium en vue pour Porsche en GTE-Am

Alors que l’équipe d’usine Porsche vit une très mauvaise course en GTE-Pro, cela se passe beaucoup mieux en catégorie GTE-Pro grâce aux équipes clientes Dempsey-Proton Racing et Project 1 aux 3ème et 4ème positions.

Dans la catégorie GTE-Am, la voiture numéro 56 alignée par l’équipe cliente Project 1 a donné le ton lors de la course d’endurance de 24 heures sur le circuit du Mans. Le jeune pilote Larry ten Voorde a fait preuve d’une conduite particulièrement vive au volant de la Porsche 911 RSR de 510 chevaux dans les spécifications de l’année dernière. Le nouveau champion de la Porsche Mobil 1 Supercup, qui avait remporté la Porsche Carrera Cup le samedi matin sur le circuit de 13,6 kilomètres, a creusé un écart considérable, qui a finalement été perdu en raison de deux pénalités. Après le premier quart de course, la Porsche 911 la mieux classée de la catégorie amateur se classait sixième.

Ce retard a ensuite été rattrapé par l’équipe Dempsey-Proton Racing, notamment via la Porsche 911 RSR n°77. Grâce à une performance constante, l’équipage Matt Campbell, Christian Ried et Riccardo Pera sont actuellement à la troisième place de la catégorie GTE-Am, en bonne voie pour un nouveau podium aux 24 Heures du Mans.

La voiture n°88 – pilotée par l’équipage Thomas Preining, Adrien de Leener et Dominique Bastien – a connu de la malchance : elle a passé environ deux heures sur le bord de la piste après un incident et est ensuite restée dans les stands pour de longues réparations. Elle a pu repartir et est positionnée à la fin du classement GTE-Am en 19ème position lors e la 20ème heure de la course.

À trois heures de la fin, la Porsche 911 RSR n°56 alignée par l’équipe Project 1 occupe la quatrième place et a encore des chances réalistes de terminer sur le podium.

Photos : Porsche