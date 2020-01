Absence de Lamborghini au salon de Genève 2020

Automobili Lamborghini vient de confirmer que la marque ne sera pas présente au prochain salon automobile de Genève 2020.

Lamborghini poursuit sa stratégie en 2020 afin de présenter de nouveaux modèles – parfois exclusifs – dans des environnements et des événements exclusifs et personnalisés pour les clients et les médias.

Dans ce contexte, le salon Suisse ne fait plus partie de ses priorités, confirmant le changement de stratégie de communication comme c’est le cas pour de plus en plus de constructeurs automobiles.

Quelques belles surprises sont néanmoins à venir courant 2020 comme la participation de Lamborghini Polo Storico avec plusieurs Miura au salon Rétromobile 2020 à Paris.

Le Lamborghini Urus ST-X fera sont apparition lors de la finale mondiale Lamborghini Super Trofeo 2020 à Misano, en Italie, se tenat du 31 octobre au 1er novembre 2020.

Photos : 4Legend.com