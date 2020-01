Formule E – Audi se prépare à la première course de 2020 à Santiago

La pause de Noël est terminée : samedi prochain, le 18 janvier 2020, la Formule E entrera dans la troisième des 14 courses de la saison à Santiago du Chili. Après avoir décroché son premier trophée lors du week-end d’ouverture de la série de courses entièrement électrique en novembre 2019, l’équipe Audi Sport ABT Schaeffler avec ses deux pilotes Daniel Abt et Lucas di Grassi vise à nouveau les podiums.

Comme l’année dernière, la piste longue de 2 287 kilomètres au Parque O’Higgins au sud du centre-ville sera animée ce samedi après-midi. La piste a été repensée dans certaines zones, la voie des stands déplacée et une chicane supprimée. La saison dernière, les pilotes, les équipes et les fans ont connu une température de 37°C, qui est la plus élevée enregistrée lors de toute course de Formule E organisée à ce jour.

« Nous avons tous rechargé nos batteries pendant les vacances et nous sommes heureux que la saison se poursuive enfin. De toute évidence, nous voulons prendre l’élan de Riyad avec nous pour la nouvelle année », a déclaré le directeur de l’équipe, Allan McNish. « L’année dernière, nous étions forts à Santiago : Lucas a réalisé le meilleur tour en Super Pole et Daniel a terminé sur le podium. Mais maintenant, les exigences sont différentes, car la disposition de la piste a changé. Malgré toutes nos simulations, nous ne saurons exactement ce que cela signifie qu’après les premiers essais libres. »

Pour l’équipe Audi Sport ABT Schaeffler, le E-Prix de l’année dernière a été un événement aux émotions mitigées. En troisième position, Daniel Abt a marqué son premier podium de la saison 2018/2019 et a également réalisé le meilleur tour. Lucas di Grassi a connu une journée de course frustrante : clairement le meilleur temps en Super Pole, une pénalité de grille de la pole position à la dernière place, un retour aux points, une collision suivie d’une pénalité de temps et pas de points.

Malgré tout, le Brésilien garde des souvenirs positifs de Santiago : « La saison dernière, j’étais le pilote le plus rapide de Super Pole avec une demi-seconde d’avance. Tout le monde dans notre équipe est très motivé et est absolument déterminé à commencer la nouvelle année avec un bon résultat. Depuis notre podium à Riyad, sinon plus tôt, nous savons qu’avec notre e-tron FE06, nous avons à nouveau une voiture qui nous met en lice pour des victoires cette saison. »

Son coéquipier, Daniel Abt, voudrait répéter au minimum le succès de l’année dernière : « Je suis tout excité pour Santiago et heureux de pouvoir enfin être à nouveau assis dans une voiture de course. Même si le début à Riyad n’a pas été facile, cela a encore plus intensifié mon appétit pour la nouvelle saison. C’est formidable que nous courions de près dans les prochains mois. Tous les membres de l’équipe ont eu le temps d’analyser les deux premières courses et de travailler sur tous les détails. Maintenant, nous aimerions nous récompenser pour ce travail acharné. »

La course à Santiago débutera ce samedi à 16 heures, heure locale (20 heures de Paris), marquant le 61e E-Prix de la jeune histoire de la Formule E. Avec 41 podiums et 1 127 points, l’équipe Audi Sport ABT Schaeffler occupe la première place du classement historique. Comme d’habitude, la course durera 45 minutes, plus un tour.

En plus de l’équipe d’usine Audi Sport ABT Schaeffler, l’équipe client Envision Virgin Racing partira à la recherche de points avec l’e-tron FE06 développée conjointement par Audi et son partenaire technologique Schaeffler. Sam Bird et Robin Frijns sont deuxièmes au classement par équipes après les deux premières courses.

Photos : Audi