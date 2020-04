Le constructeur automobile Porsche est réputé pour avoir construit de nombreuses voitures de course, pour une grande partie victorieuses, notamment en courses d’endurance. Riccardo Angelini, designer extérieur en chef de Tata Motors, a voulu rendre hommage à la marque en créant la Porsche 906 Hommage : une interprétation moderne de la 906 apparue en 1966.

Succédant à la Porsche 904, la 906 était motorisée par un Flat 6 et n’a été produit à quelques dizaines d’exemplaires. Riccardo Angelini a imaginé à quoi pourrait ressembler une 906 en 2020 via différents concepts virtuels de la Porsche 906 moderne.

Le premier modèle est une interprétation modernisée de la carrosserie de la 906 avec de nouveaux phares et feux arrière à LED. Le deuxième projet est surnommé Porsche 906 Hommage Florio, avec un design plus sportif et aérodynamique avec des éléments spécifiques comme le séparateur avant, les énormes prises d’air latérales, un grand aileron arrière et un diffuseur arrière.

Photos : Riccardo Angelini