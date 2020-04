ABT RS7-R – Une Audi RS 7 de 740 ch limitée à 125 modèles

ABT Sportsline dévoile l’ABT RS7-R, une nouvelle série limitée de 125 exemplaires, basée sur l’Audi RS 7 Sportback. Associée à des performances de premier ordre (740 ch/544 kW et 920 Nm), l’ABT RS7-R se distingue également par son kit carrosserie avec de nombreux éléments en carbone, ses grosses jantes de 22 pouces et sa personnalisation par le pilote Audi Daniel Abt.

Présentée à l’IAA 2019, la nouvelle génération de l’Audi RS 7 Sportback a rapidement retenu l’attention par son design et son comportement très sportif ainsi que ses performances d’origine de 600 ch (441 kW) et 800 Nm.

Pour ceux qui veulent en avoir plus, le préparateur allemand spécialisé Audi et Volkswagen propose une version ultime en édition spéciale et limitée à 125 unités : l’ABT RS7-R.

La nouvelle préparation moteur via le pack ABT Power R permet au V8 biturbo de 4,0 litres de développer une puissance de 740 ch (544 kW) et un couple de 920 Nm, intégrée dans la garantie d’origine Audi de 2 ans.

La pack RS7-R comprend également une suspension ABT réglable en hauteur et des barres anti-roulis ainsi que des jantes ABT HR Aero en 22 pouces chaussées de pneus 285/30 R22.

Un pack extérieur aérodynamique avec de nombreux éléments en fibre de carbone fait également partie de la dotation de l’ABT RS7-R : ajout de cadre de calandre avant ABT, lèvre avant avec le logo RS7-R rouge et lame en carbone brillant, spoiler arrière, jupe arrière ne doivent pas être omis.

– Lèvre avant (carbone brillant),

– Complément de calandre avant et lèvres avant (carbone brillant) avec logo RS7-R rouge,

– Bandes de finition ABT à l’avant (carbone brillant) et flics avant carbone brillant),

– Coques de rétroviseurs ABT (carbone brillant),

– Jupes latérales avant, lames latérales arrière (carbone brillant),

– Aérations des ailes avant et arrière (ailettes en carbone brillant),

– Complément jupe arrière ABT (carbone brillant) avec logo RS7-R rouge,

– Aileron arrière ABT (carbone brillant).

Un système d’échappement ABT à 4 sorties visibles est aussi présent dans ce pack.

L’intérieur reçoit également quelques éléments :

– Volant sport (carbone & cuir),

– Badge ABT sur le bas du volant,

– Raffinement des sièges avec logos ABT et RS7-R,

– Accoudoir avec logo ABT,

– Éclairage d’entrée intégré ABT,

– Tapis de sol ABT (logo RS7-R),

– Seuils de porte ABT (1 of 125),

– Capuchon du bouton Stop/Start,

– Couvercle du levier de vitesses ABT (carbone brillant),

– Logo sur le tableau de bord (1 of 125).

D’autres options comme la personnalisation complète de l’habitacle sont proposés par le préparateur de Kempten.

Le premier modèle – AllTheWayAbt RS7-R – a été personnalisé par le pilote Audi de Formule E, Daniel Abt via l’inscription « Handcrafted for DA » gravée sur la console centrale, des éléments en couleur orange et un intérieur personnalisé.

Photos : ABT Sportsline