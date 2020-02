ABT Sportsline offre plus de puissance pour la gamme Audi A4 B9 restylée

Avec la commercialisation à l’automne 2019 de l’Audi A4 restylée intégrant un système hybride léger, le préparateur ABT Sportsline propose de meilleures performances aux modèles essence (45 TFSI) et diesel (45 TDI & 50 TDI), autres que les versions S et RS.

ABT propose désormais de booster les moteurs essence et diesel de la nouvelle gamme A4 via son calculateur ABT Engine Control (AEC) :

45 TDI : +37 ch (27 kW) – 231 ch (170 kW) et 500 Nm contre 268 ch (197 kW) et 540 Nm de série

50 TDI et 45 TFSI : les chiffres seront prochainement communiqués, développant respectivement 286 ch (210 kW) et 245 ch (180 kW).

D’autres modifications sont également proposées : ressorts de suspension à hauteur réglable (abaissement réglable entre 15 et 40 mm), jantes en alliage DR (19 et 20 pouces), ER-C (19 et 20 pouces), FR (20 pouces) et GR (20 pouces) dans les teintes noir mystique, noir mat ou noir brillant, intérieur personnalisé.

Photos : ABT Sportsline