Formule E : Porsche envoie Makowiecki et Preining au test des recrues à Marrakech

Frédéric Makowiecki et Thomas Preining seront sur la bonne voie au Maroc pour le TAG Heuer Porsche Formula E Team lors du test officiel des recrues du championnat ABB FIA Formula E. Au lendemain de l’E-Prix de Marrakech (1er mars 2020), les deux pilotes Porsche prendront le volant des voitures des pilotes d’usine Neel Jani et André Lotterer. Cela donnera à Makowiecki et à Preining la chance d’acquérir de l’expérience au volant de la Porsche 99X Electric et fournira à la TAG Heuer Porsche Formula E Team plus d’informations pendant la première saison de l’équipe.

Makowiecki est pilote d’usine Porsche depuis 2014 et a remporté de nombreux succès sportifs GT à cette époque, notamment en remportant les 24 Heures du Nürburgring en 2018. Avec la nouvelle Porsche 911 RSR, le Français participe également au Championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2020 où il a remporté le deux dernières courses à Sebring. Il y a deux ans, il a eu sa première expérience au volant d’une voiture de course tout électrique quand, en 2018, il a participé pour la première fois au test officiel des recrues du Championnat ABB FIA Formula E – puis pour DS Techeetah.

Thomas Preining fait partie intégrante de l’équipe Porsche depuis 2017 et fait partie de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E en tant que pilote d’essai et de développement depuis septembre 2019. La saison dernière, il était jeune pilote professionnel Porsche pour l’équipe cliente Porsche Gulf Racing en FIA WEC (catégorie GTE-AM) et a également participé à l’ADAC GT Masters avec Herbert Motorsport. Aux 6 Heures de Fuji, aux 1000 Miles de Sebring et aux 24 Heures du Mans, l’Autrichien et ses coéquipiers ont terminé à la quatrième place. En 2020, Preining participe à l’Intercontinental GT Challenge et au Blancpain Endurance Series. Au sein de la FIA WEC, il accompagne l’équipe client Dempsey Proton Racing.

Frédéric Makowiecki (pilote d’usine Porsche) a déclaré : « J’ai vraiment hâte de participer au test des recrues pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E à Marrakech. J’étais déjà en mesure d’acquérir une première expérience dans le simulateur. Il est maintenant temps de mettre en application ce que j’ai appris sur la piste. Comparé aux voitures de course GT que je pilote habituellement sur la piste, ce sera certainement un changement. Même si j’ai déjà participé au test des recrues à Marrakech en 2018, je me sens comme un nouveau venu. Les véhicules se sont énormément développés depuis. C’est pourquoi je suis très heureux de voir comment la Porsche 99X Electric se comporte. J’attends avec impatience ma première mission. »

Thomas Preining (Pilote de test et développement) a déclaré : « Après avoir passé quelques heures dans le simulateur de course, j’ai hâte de me lancer enfin sur la piste avec la Porsche 99X Electric. C’est très excitant pour moi de faire partie du projet Porsche Formula E en tant que pilote de test et de développement. Lors de l’ouverture de la saison à Diriyah, j’étais là pour internaliser les processus et les procédures sur le circuit. J’espère que je pourrai fournir à l’équipe à Marrakech d’autres informations importantes. »

Photos : Porsche