ABT SQ7 avec pack carrosserie large : un SUV de 510 ch plus imposant

L’Audi SQ7 TDI restylée développant 435 ch (320 kW) et 900 Nm peut désormais recevoir un kit Wide body (carrosserie large) tout en étant préparé à 510 ch (375 kW) et 970 Nm via ABT Sportsline. Ce gros SUV adopte désormais une stature plus imposante via différents éléments aérodynamiques.

Le SUV sportif basé sur l’Audi Q7 est déjà plébiscité pour ses performances de conduite et d’agilité tout comme son confort. Pour ceux qui en souhaitent plus, il est possible d’améliorer ses performances et son aspect extérieur via un nouveau kit carrosserie large et sportif proposé par le préparateur allemand spécialisé dans les modèles du constructeur aux quatre anneaux.

L’ensemble comprend un ajout de jupe avant plus agressive, des extensions d’ailes, des jupes latérales, un ajout de jupe arrière et des embouts d’échappement noirs. Une version de kit carrosserie étroite sans extensions d’ailes est également disponible.

Les propriétaires d’Audi SQ7 peuvent également commander d’autres éléments supplémentaires pour la carrosserie, telles qu’un aileron de toit en plastique ABS ou en fibre de carbone et des aérations pour les ailes avant.

Afin de donner plus de tonalité au SQ7, l’ABT Sound Control est disponible pour les modèles disposant de l’option avec Active Sound Systems installés d’origine.

Des jantes en 22 pouces ABT sont également disponibles en trois designs : Sport GR, en noir brillant ou mat, avec ses éléments usinés au diamant; HR Aero en noir fumé avec son anneau aérodynamique distinctif; HR-F en silver shadow ou dark smoke.

La sportivité et l’exclusivité de l’intérieur peuvent aussi être améliorées via différents éléments en carbone apparent voir une sellerie sur mesure.

Photos : ABT Sportsline