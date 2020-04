Porsche 911 Turbo S – Châssis très affûté avec des pneus mixtes

La nouvelle 911 Turbo S type 992 est dotée d’un châssis entièrement revu. L’amélioration de la dynamique de conduite est le résultat de deux développements clés : premièrement, les pneus sur les essieux avant et arrière diffèrent non seulement en largeur mais aussi en diamètre de roue, ce qui permet aux pneus d’être plus précisément optimisés pour les exigences de la conduite et de la direction essieux. Le deuxième développement significatif est la nouvelle génération due Porsche Active Suspension Management (PASM), avec des amortisseurs encore plus rapides et contrôlés avec plus de précision. De plus, les ingénieurs Porsche de Weissach ont pour la première fois développé un châssis sport en option, abaissé de 10 mm, pour la nouvelle 911 Turbo S.

Les pneus en 255/35 R20 reposent sur des jantes de 9,5 pouces de large à l’avant. À l’arrière, des pneus en 315/30 R21 sur des jantes de 12 pouces de large envoient l’essentiel de la puissance à la route. Avec la Porsche 911 Turbo S, Porsche présente également une nouvelle génération de jantes forgées avec un verrouillage central optimisé.

Les dimensions plus larges de la ceinture du pneu des pneus mixtes et la plus grande circonférence de roulement augmentent la stabilité de la température et la capacité de charge. De plus, des déformations locales réduites dans la ceinture du pneu au niveau de la zone de contact produisent une distribution de pression plus homogène. Un autre objectif de développement était d’optimiser la tenue de route sur sol mouillé. Dans l’ensemble, les nouveaux pneus sont mieux équipés pour répondre aux exigences d’équilibre dynamique de conduite de la nouvelle 911 Turbo S.

Indicateur de température des pneus à bord : une première

Une autre nouveauté est l’indicateur de température des pneus, combiné à l’affichage de la pression des pneus. Cette nouvelle fonction aide les conducteurs à adapter avec précision leur style de conduite au niveau de l’adhérence des pneus. À basse température des pneus, les barres bleues avertissent d’une adhérence réduite sur la route. À mesure que les pneus se réchauffent, la couleur de l’indicateur passe au bleu-blanc puis au blanc une fois que la température de fonctionnement a été atteinte et que l’adhérence maximale possible est disponible. Le système est désactivé et les barres sont cachées si des pneus hiver sont montés.

Nouveaux amortisseurs PASM avec contrôle étendu

Les amortisseurs contrôlés du Porsche Active Suspension Management (PASM) ont été entièrement repensés. La vanne de l’étage principal et les chambres de pression pour les étages de détente et de compression sont contrôlées en quelques millisecondes au moyen d’une vanne de commande de haute précision, qui est réglable en continu à l’aide d’une force magnétique. Cela permet un réglage précis de la force d’amortissement à tout moment. De plus, les spécialistes Porsche du châssis ont développé un système de contrôle logiciel séparé pour la nouvelle technologie d’amortisseur, qui a été programmé spécialement pour la 911 Turbo S. Le système calcule et ajuste l’amortissement plusieurs centaines de fois par seconde en fonction de la situation de conduite et pour chaque roue. Les fonctions de contrôle du conducteur sont également intégrées pour des situations de conduite spéciales avec des effets de conduite et de freinage et pour les démarrages au launch control.

En cas de besoin, le nouveau PASM offre un amortissement considérablement plus doux dans les étapes de compression et de rebond que le système précédent, ce qui se traduit par un plus grand confort. Dans le même temps, le nouveau PASM peut faire agir les amortisseurs plus fermement, ce qui améliore la stabilité au roulis, la tenue de route, le comportement de la direction et les vitesses plus élevées en virages.

Nouveau châssis sport abaissé de 10 mm

Pour la première fois, Porsche propose un châssis sport PASM en option pour la 911 Turbo S. Cette amélioration a notamment été permise grâce aux nouveaux amortisseurs actifs à régulation plus rapide. Le confort de conduite peut ainsi être maintenu au niveau habituel pour Porsche, malgré le surbaissement de dix millimètres. Le châssis sportif comprend des ressorts plus courts de raideur sportive, et un nouveau réglage de la compensation active du roulis PDCC de série. Pour une tenue de route optimale à tout moment, des ressorts auxiliaires supplémentaires sont montés sur l’essieu arrière, garantissant une pré-tension suffisante pour les ressorts principaux en cas de détente complète.

Freins en carbone céramique améliorés de série

Les caractéristiques dynamiques de la 911 Turbo S ne sont pas seulement dictées par sa puissance, mais également par sa capacité de freinage. Parallèlement à l’augmentation de la puissance du moteur, le nouveau vaisseau amiral 911 freine également avec un système de freinage en carbone céramique PCCB amélioré. Il s’agit de la première 911 à être équipée d’étriers de frein à 10 pistons. Les disques de frein avant ont désormais un diamètre plus grand de 420 mm. À l’arrière, des étriers de frein à quatre pistons et des disques de frein de 390 mm.

Fonction de levage en option – bientôt avec commande GPS intelligente

Une fonction de levage est toujours disponible en option. Avec le système électrohydraulique sur l’essieu avant, le tablier avant bénéficie désormais d’une garde au sol 40 mm plus élevée. Porsche prévoit d’étendre cette fonction pour en faire un système de levage intelligent, où le système enregistrera les coordonnées GPS d’un emplacement en appuyant sur le bouton. Si le conducteur s’approche de nouveau du même endroit, l’avant de la voiture se soulèvera automatiquement.

La direction active de l’essieu arrière a également été modifiée. Le rapport de direction a été augmenté de 6% pour une meilleure précision de conduite. Cela donne à la voiture de sport plus d’agilité, en particulier sur les routes sinueuses.

