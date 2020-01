AndGo par Goodyear : une plateforme innovante de maintenance de véhicules incluant les pneus

Le fabricant de pneus Goodyear a dévoilé au salon CES 2020 « AndGo », une plateforme de maintenance de véhicules qui combine un logiciel prédictif et un réseau de services national de confiance pour permettre aux flottes de véhicules d’être prêtes à rouler quand c’est nécessaire.

Au-delà du simple service de pneus, AndGo offre une préparation complète du véhicule, aidant les flottes à améliorer leurs performances. Grâce à la surveillance des besoins de service et à une planification rapide et facile, AndGo active le vaste réseau de services de Goodyear pour une planification pratique afin de réduire les temps d’arrêt.

Le président-directeur général et président de Goodyear, Richard J. Kramer, a déclaré : « AndGo est une autre innovation de Goodyear qui contribuera à permettre la mobilité d’aujourd’hui et de l’avenir. Il n’y a personne de mieux placé que Goodyear avec notre réseau de services, nos solutions de pneus intelligentes et nos logiciels prédictifs pour fournir une préparation de flotte haut de gamme. »

Les flottes engageant AndGo bénéficieront de suivis continus grâce à des inspections de routine et à la surveillance des pneus tirant parti des pneus intelligents de Goodyear. AndGo élimine les conjectures dans la gestion de flotte permettant aux flottes de se concentrer sur leurs clients finaux, qu’il s’agisse des conducteurs ou des passagers d’aujourd’hui dans les véhicules autonomes émergents.

AndGo est actuellement disponible sur certains marchés américains et s’étendra à d’autres marchés mi-2020.

Photo : Goodyear