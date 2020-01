CES 2020 – Audi dévoile l’éclairage du futur

Le constructeur automobile allemand dévoile comme chaque année depuis 2011 à Las Vegas de nouvelles technologies qui se retrouveront dans le futur sur de nombreux modèles. Audi a toujours été précurseur des technologies d’éclairage, que cela soit pour les phares et les feux arrière. Lors du CES 2020, Audi a présenté de nouvelles technologies d’éclairage basées sur du LED et de l’OLED.

Human-Centric Lighting : bien-être grâce à des couleurs de lumière ciblées pour l’humain

Le projet «Human-Centric Lighting» utilise le fait que la condition humaine peut être influencée dans une certaine mesure par la lumière. La lumière bleue et blanche froide a un effet stimulant et tonifiant, tandis que la lumière blanche chaude et rougeâtre a un effet calmant. Ces effets sont normalement évoqués par la lumière naturelle du soleil, mais peuvent également être générés de manière ciblée par l’éclairage des bâtiments et des voitures. L’objectif principal de l’éclairage «Human-Centric Lighting» est de stimuler les passagers à bord et de soutenir leur concentration et leur mémoire. Des études universitaires ont prouvé que les technologies d’éclairage telles que celles utilisées dans l’éclairage centré sur l’homme peuvent se stabiliser et avoir un effet positif sur ce qui est connu comme le rythme circadien, c’est-à-dire notre horloge intérieure, à long terme. Cet effet devient généralement perceptible après deux à trois semaines. Le projet s’approche de la maturité afin de l’inclure en production dans quelques années. Ce nouveau concept d’éclairage pourrait être installé dans une grande berline. Dans une nouvelle étape de développement, l’éclairage intérieur du véhicule peut s’adapter indépendamment à l’humeur des passagers : des capteurs tels que des caméras et des microphones fournissent les informations pour la lumière d’ambiance.

Digital matrix LED : la technologie du vidéoprojecteur

Les phares à LED à matrice numérique qu’Audi propose dans la nouvelle Audi e-tron Sportback sont une nouveauté sur le marché mondial de la production à grande échelle. Leur lumière peut éclairer la route en haute résolution. La technologie abrégée en DMD (Digital Micromirror Device) est également utilisée dans de nombreux projecteurs vidéo.

En son cœur se trouve une minuscule puce contenant environ un million de micromiroirs, dont les bords ne font que quelques centièmes de millimètre de long. À l’aide de champs électrostatiques, chaque micromiroir individuel peut être incliné jusqu’à 5 000 fois par seconde. Selon le réglage, la lumière est dirigée soit via les lentilles sur la route, soit dans un absorbeur.

La matrice LED numérique a de multiples tâches dans l’Audi e-tron Sportback. Elle peut générer des animations dynamiques de départ et de retour à la maison qui apparaissent sous forme de projections sur un mur ou au sol, transformant la zone devant la voiture en scène. Le système d’éclairage peut fournir un éclairage de virage, de ville et d’autoroute avec une précision exceptionnelle et compléter la lumière des feux de route en masquant les autres utilisateurs de la route avec une précision encore plus grande.

Mais surtout, il offre des fonctions innovantes telles que l’éclairage de voie et l’éclairage d’orientation. Sur les autoroutes, le feu de voie crée un tapis de lumière qui illumine la propre voie du conducteur de façon lumineuse et s’ajuste dynamiquement lors du changement de voie. De cette façon, il améliore la sensibilisation du conducteur à la voie concernée et contribue à améliorer la sécurité routière. De plus, le feu d’orientation utilise des zones sombres masquées par le faisceau lumineux pour montrer de manière prédictive la position du véhicule dans la voie, soutenant ainsi – en particulier sur les routes étroites ou dans les zones de construction d’autoroute – l’aide au centrage de la voie en toute sécurité. La fonction de feu de position est également utilisée en conjonction avec l’assistance de vision nocturne en option. La lumière attire automatiquement l’attention sur tous les piétons qu’elle détecte, réduisant ainsi le risque de négliger les piétons à proximité immédiate de la voie.

Design on demand : le feu arrière dynamique

Les signatures lumineuses à l’arrière sont parmi les caractéristiques distinctives importantes des modèles Audi. Dans le cadre du projet «Design on demande» (design à la demande), l’éclairage extérieur devient dynamique grâce à des unités OLED plates de nouvelle génération composées de plus de 50 segments. Alors que les modèles Audi précédents comportaient jusqu’à quatre segments de lumière complexes librement conçus pour réaliser un design spécifique, la nouvelle technologie OLED numérique permet un design d’éclairage personnalisable pour les feux arrière. Les segments individuels peuvent être activés selon les besoins et leur luminosité ajustée en continu. Les designers et développeurs Audi peuvent ainsi produire une grande variété de designs d’éclairage avec le même matériel. Les avantages de l’OLED incluent un contraste parfait, une grande homogénéité et un espacement minimal entre les segments. Le Digital OLED est donc la technologie parfaite pour exécuter une forme très précise et polyvalente de conception d’éclairage personnalisable.

Outre la large gamme de conceptions d’éclairage possibles, l’OLED numérique peut servir d’élément d’affichage dans les feux arrière et donc d’élément de communication Car-to-X. Des symboles prédéfinis, par exemple, peuvent être affichés pour alerter rapidement les autres usagers de la route des dangers locaux tels que la glace noire ou l’extrémité approchante d’un hayon.

