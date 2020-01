Bridgestone remporte un procès pour violation de droits de design en Chine

Bridgestone a reçu une décision favorable dans son procès à Shanghai pour violation du droit de design contre les fabricants de pneus chinois Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd. (Huasheng) et Shandong Hongsheng Rubber Co., Ltd. (Hongsheng).

En janvier 2017, Bridgestone a déposé une plainte alléguant que les activités de fabrication et de vente de pneus menées par Huasheng et Hongsheng utilisaient la bande de roulement du pneu hiver Bridgestone BLIZZAK DM-V1 pour les SUV, et que ces activités étaient donc en violation des droits de design de l’entreprise. En octobre 2019, le tribunal de la propriété intellectuelle de Shanghai a statué en faveur de Bridgestone. Huasheng et Hongsheng ont été condamnés à verser à l’entreprise des dommages-intérêts d’un montant d’environ 900 000 yuans (soit 116 591 euros).

Bridgestone prend au sérieux toute utilisation non autorisée ou violation de ses brevets, droits de design, marques de commerce ou toute autre propriété intellectuelle. Avec ce niveau de vigilance, Bridgestone priorise la sécurité et la fiabilité associées à ses produits et maintient et améliore sa valeur de marque durement gagnée.

Photos : Bridgestone