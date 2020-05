Approvisionnement en pièces pour Porsche pendant la crise du Covid-19

Aucune production n’est possible sans composants. Durant la période de pandémie du coronavirus, comment les employés du service des achats et des usines Porsche s’assurent-ils que toutes les pièces parviennent aux usines à temps, malgré les restrictions applicables?

Commandes à domicile, fermeture des frontières et arrêt de la production – la crise du coronavirus a entraîné une multitude de restrictions dans presque tous les pays du monde. L’une des conséquences de Covid-19 est la perturbation des chaînes d’approvisionnement, car les fournisseurs de Porsche sont responsables de la création d’environ 80% de la valeur ajoutée.

Sur plus de 1 300 fournisseurs de la production en série, 50% sont situés à l’étranger et plus du tiers d’entre eux ont temporairement stoppé leurs activités pendant la crise du coronavirus.

« L’approvisionnement est un effort d’équipe – dans tous les départements – pas seulement pendant la crise du coronavirus« , explique Olaf Bollmann, vice-président de la stratégie d’approvisionnement, de la capacité et de la gestion des processus chez Porsche AG. Pour les employés de ce département, la situation exceptionnelle a commencé bien avant que le virus ne paralyse les villes et communes allemandes. « Dès janvier 2020, lorsque la situation a dégénéré en Chine, nous avons examiné en détail la situation à laquelle nos fournisseurs étaient confrontés et recherché des alternatives potentielles avec des collègues de la gestion des exigences et des capacités« , rapporte Sven Hagemann, Vice President de la gestion de la capacité d’approvisionnement et contrôle des séries chez Porsche.

Depuis lors, les membres des domaines achats, exigences et gestion des capacités, contrôleurs MRP des usines, spécialistes de la logistique et experts financiers coordonnent les tâches dans les différents services et dans l’ensemble du Groupe, communiquant par appels vidéo jusqu’à quatre fois par jour. Jusqu’à 100 personnes participent aux réunions pour garantir le redémarrage de la production dans les usines de Zuffenhausen, Leipzig, Bratislava et Osnabrück.

L’équipe analyse conjointement les conditions politiques dans les différents pays, vérifie quelles pièces sont disponibles pour la livraison, identifie les domaines critiques et examine également les moyens de soutenir les fournisseurs si nécessaire.

Par exemple, au cours des dernières semaines, il a été nécessaire de déterminer quels partenaires arrêtaient la production uniquement en raison de l’arrêt de la production par Porsche ou si cela était dû à des décisions politiques locales rendant la production impossible.

Les spécialistes des achats et de la logistique sont restés en permanence en contact étroit avec tous les fournisseurs pour garantir la disponibilité permanente d’informations fiables. Les employés consolident ensuite les résultats dans un aperçu de gestion transparent avec un système de feux tricolores. Cela permet une évaluation quotidienne et fondée de la situation actuelle et sert de base aux décisions prises par le directoire de Porsche AG.

Entre autres choses, ces informations ont servi de base à la décision de rouvrir les usines Porsche au cours de la semaine 19. En effet, d’importants composants Porsche tels que les groupes d’instruments, les composants d’essieu et les étriers de frein sont fournis par l’Italie, où les autorités avaient imposé des restrictions de production jusqu’au 3 mai. Dans ce contexte, les membres de l’équipe Achats et Logistique ont été en contact étroit avec leurs fournisseurs à tous les niveaux afin de développer une base fiable de planification.

11% des fournisseurs de Porsche sont basés dans des pays particulièrement touchés

Au total, environ 11% des fournisseurs sont basés dans des pays particulièrement touchés par la pandémie de coronavirus, comme la Chine, l’Espagne et l’Italie. Tous ont maintenant rétabli leurs capacités d’approvisionnement. Cependant, certains ont été gravement touchés par le confinement et Porsche essaie de soutenir ces fournisseurs de la meilleure façon possible.

« Il s’agit de surmonter la crise ensemble. Si cela aide nos partenaires, nous accepterons les marchandises à l’avance et les stockerons dans nos locaux », explique Christian Haffinger, vice-président de l’approvisionnement de métal. « Des mesures supplémentaires sont convenues en étroite collaboration avec des collègues de la direction financière et, dans certains cas, avec le directoire. Nous nous sommes assurés que les normes de santé et de sécurité Covid-19 qui s’appliquent aux usines Porsche ont été fournies aux fournisseurs et aux transitaires, qui doivent les appliquer de la même manière. »

« Grâce à l’engagement de tous, le redémarrage s’est déroulé comme prévu – nous intensifions progressivement nos opérations avec nos fournisseurs. Dans ce processus, la collaboration exceptionnelle entre tous les départements impliqués a été la clé cruciale du succès – en particulier dans une situation aussi sans précédent pour nous tous », se réjouit Michael Weihrauch, responsable de la logistique chez Porsche Leipzig.

La plupart des chaînes d’approvisionnement sont actuellement à nouveau stables. Cependant, il peut toujours y avoir un goulot d’étranglement. Pour cette raison, une surveillance détaillée est en place pour les fournisseurs et les régions critiques. Si nécessaire et possible, les stocks de composants concernés seront également temporairement augmentés.

Au cours des prochains mois, l’équipe continuera de travailler en étroite collaboration pour garantir une production fluide et potentiellement rattraper le retard de production résultant de l’arrêt de la production. Patrick Küster, responsable des exigences / gestion des capacités,explique : « À cette fin, nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues des ventes, de la planification des programmes et des achats, nous évaluons continuellement les potentiels de vente sur les marchés individuels et optimisons nos opérations pour toujours fournir les bons composants. »

Photos : Porsche