Audi lance le programme environnemental Mission:Zero

Les Nations Unies ont déclaré que cette décennie est la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité afin de sensibiliser à l’extinction mondiale des espèces et de promouvoir des mesures pour y mettre un terme. Audi contribue à cet effort et met en œuvre des projets de biodiversité sur tous les sites. En tant que membre de la « Biodiversity in Good Company initiative », l’entreprise s’est engagée à préserver la diversité biologique et a consolidé toutes les activités qui contribuent à cet effort dans son programme environnemental Mission:Zero.

Avec son programme environnemental Mission:Zero, Audi aborde quatre domaines d’action : la décarbonisation en mettant clairement l’accent sur la production durable, l’utilisation économique de l’eau, l’efficacité des ressources et la préservation de la biodiversité. L’entreprise combine de nombreuses mesures dans chaque domaine d’action dans le but de rendre sa production aussi respectueuse de l’environnement et aussi neutre en carbone que possible. La conception naturelle des espaces ouverts du site de production Audi à Münchsmünster est un projet phare pour la zone d’action pour la biodiversité. Grâce à sa conception délibérément écologique, le complexe près d’Ingolstadt offre un habitat particulièrement précieux pour de nombreuses espèces animales et végétales. Audi a converti 17 hectares de son site de production à Münchsmünster en habitats naturels pour les plantes et les animaux. Jusqu’à présent, plus de 110 espèces végétales s’y sont développées et environ 90 espèces d’abeilles sauvages ont établi des colonies.

Le projet de Münchsmünster a reçu le prix bavarois «Blühender Betrieb» en 2019. Ce prix fait partie de l’initiative «Blühpakt Bayern», avec laquelle le ministère bavarois de l’environnement et de la protection des consommateurs souhaite encourager les entreprises à faire de leurs espaces des espaces amicaux pour les fleurs et des insectes. Ce prix requiert le respect de critères stricts pour favoriser la faune et la flore sur les sites de l’entreprise : au moins 20% des espaces ouverts doivent être des zones de floraison naturalistes, par exemple. Les pesticides chimiques et les substrats contenant de la tourbe ne doivent pas être utilisés. Des projets comme celui-ci sont une référence pour des efforts similaires dans tous les autres sites Audi dans le monde. Il s’agit notamment de toits verts sur le site d’Ingolstadt, de prairies fleuries à l’usine de Neckarsulm, de verdissement de façade et de colonies d’abeilles sur le site de Bruxelles, d’une ceinture verte autour de l’usine de San Jose Chiapa (Mexique) avec un reboisement à proximité de 100 000 arbres, des modules tels que comme des tas de sable, des hôtels à insectes, une zone de biotope humide et de bois mort sur le site de Neuburg, et une steppe pannonienne typique de la région sur le site de Győr (Hongrie).

Le projet sur la biodiversité à Münchsmünster est un projet central pour Audi dans le cadre de l’initiative nationale Biodiversity in Good Company, à laquelle l’entreprise a adhéré en 2015. L’initiative rassemble des entreprises d’un large éventail d’industries pour travailler ensemble pour protéger et déployer durablement la biodiversité mondiale.

« Nous célébrons cinq ans d’adhésion à l’initiative Biodiversity in Good Company en 2020 et nous voulons montrer que nous prenons la conservation de la nature au sérieux avec les projets sur nos sites », a déclaré Rüdiger Recknagel, responsable de la protection de l’environnement. « Les espaces naturels sont un exemple réussi de gestion d’entreprise durable : ils sont particulièrement précieux sur le plan écologique et généralement aussi moins chers à entretenir que les espaces verts standard avec des exigences d’entretien élevées. De plus, les employés éprouvent une qualité spéciale de repos et de détente pendant les pauses. »

Audi s’engage également à préserver la diversité biologique au-delà des limites de l’entreprise. Le projet de recherche sur la forêt de chênes a été lancé en 2008 dans la forêt de Köschinger près d’Ingolstadt avec environ 36 000 chênes anglais. Le projet comprend désormais plus de 100 000 arbres dans diverses zones autour des sites Audi à Ingolstadt, Neckarsulm, Győr, Bruxelles et San José Chiapa. L’Audi Environmental Foundation a été créée en 2009 et a pris en charge le soutien scientifique à long terme de ce projet. Les interactions entre la densité des peuplements, la diversité biologique et le potentiel de liaison au CO2 sont étudiées sous la direction du Chair of Forest Growth Science de l’Université technique de Munich. Le projet Oak Forest est l’un des nombreux projets environnementaux de l’Audi Environmental Foundation visant à préserver la biodiversité.

Photos : Audi