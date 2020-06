Arrivée des pneus intelligents équipés de capteurs afin d’assister les conducteurs

Les voitures autonomes ont aussi leurs exigences concernant leurs pneus. En effet, les capteurs reliés aux pneus joueront un rôle important lorsque les machines étudieront les conditions de conduite à la place des humains. Les experts de Nokian Tyres estiment que les pneus intelligents seront monnaie courante d’ici cinq ans au plus tard.

Démocratisation des capteurs dans les pneus

L’automatisation de la circulation progresse, ce qui impose de nouvelles exigences, notamment pour les pneus. Lorsqu’une voiture n’est pas contrôlée par l’Homme, elle doit être capable d’observer et d’appréhender individuellement les conditions de conduite, notamment grâce à des capteurs installés directement sur les pneus. Une technologie pouvant fournir des données en temps réel s’ajoutera aux anciennes caractéristiques de sécurité familières liées à l’adhérence sur glace et à la résistance à l’aquaplanage.

« Si une voiture n’est pas conduite par un individu qui s’assure que les pneus peuvent être utilisés en toute sécurité, alors la sécurité doit être mesurée d’une autre façon » déclare Mika Penttilä, Responsable de la Technologie digitale chez Nokian Tyres.

Lorsque les informations envoyées par les pneus sont combinées avec des données météorologiques, le système d’information embarqué du véhicule peut se faire une idée des conditions de conduite qui prévalent, et ainsi adapter la conduite en conséquence. Les capteurs peuvent également surveiller l’usure des pneus, la pression de gonflage et la température du pneu. Une augmentation de la température intérieure peut par exemple être un indicateur précoce de l’endommagement d’un pneu, ce qui permet d’y remédier avant qu’il ne provoque une situation dangereuse sur la route.

« Peu importe à quel point le véhicule est intelligent, les pneus représentent l’unique lien reliant la voiture à la route » affirme Jukka Kasi, Vice-Président Senior Produits et Marketing chez Nokian Tyres.

Un pneu qui prévient le conducteur lorsqu’il doit être remplacé

Les pneus intelligents permettent également la mise en place de nouveaux services liés aux pneus, qui pourraient être utilisés avant même que les premières voitures robotisées ne soient aperçues dans les rues.

« A l’avenir, les pneus continueront à s’user et devront toujours être remplacés. Néanmoins, l’achat d’un nouveau jeu de pneus pourrait devenir plus facile et constituerait une tâche qui passerait inaperçue », souligne Mika Penttilä.

Si les futurs réfrigérateurs peuvent détecter lorsque vous arrivez à court de lait et en commander pour vous, la même chose peut se produire avec des pneus usés. A mesure que les pneus s’usent, les capteurs préviennent le magasin, qui peut ainsi livrer un jeu de pneus tout neuf, voire même les monter directement sur le véhicule. Cependant, Jukka Kasi affirme que la première étape de ce processus consiste, en premier lieu, à avertir le conducteur de l’usure de ses pneus.

« Le pneu peut transmettre les données d’usure au système d’information embarqué, qui informe le conducteur que les pneus peuvent être utilisés en toute sécurité pendant trois mois supplémentaires. Dans le même temps, le système leur indique de contacter le magasin de pneus le plus proche et leur fournit leurs coordonnées. Ce système est similaire à celui qui permet aux voitures actuelles d’avertir le conducteur qu’elles sont en panne de carburant et de le guider vers la station-service la plus proche », explique Jukka Kasi.

L’entretien préventif devient particulièrement important à mesure que la popularité de l’autopartage augmente – et surtout lorsque les véhicules commencent à fonctionner de manière autonome. Cela permet de garantir aux conducteurs qu’ils ne seront pas immobilisés.

Les pneus intelligents apparaîtront avant les voitures autonomes (niveau 5)

Alors que cette grande révolution suit son cours, différentes solutions de capteurs et de pneus intelligents sont déjà disponibles. Les capteurs de pression des pneus TPMS sont, par exemple, déjà bien connus du grand public. Cependant, une technologie plus avancée était jusqu’à présent réservée à un usage professionnel à l’instar de Nokian Tyres Intuitu : un concept développé pour l’agriculture et le transport routier. Il combine des pneus avec des capteurs intégrés et une application mobile qui permet de collecter des données.

Toutefois, Jukka Kasi pense que des solutions comme Intuitu vont se banaliser chez les automobilistes et ce, bien avant l’apparition de véhicules autonomes sur les routes : « Les pneus intelligents se généraliseront en premier lieu sur les véhicules électriques, puisque ces derniers possèdent de gros pneus qui disposent de nombreux capteurs et liens qui établissent la connexion avec le pneu. Cela se produira dans cinq ans tout au plus. »

