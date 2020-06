L’Audi Q5 se refait une beauté avec l’apparition de nouveaux équipements

L’Audi Q5 est l’un des SUV les plus recherchés, particulièrement en Europe. Aujourd’hui, Audi a décidé de le perfectionner et de le rendre encore plus attractif avec un restylage. En plus d’offrir un large éventail d’options d’assistance et d’infotainment, l’Audi Q5 optimisée allie un caractère sportif et une excellente maniabilité au quotidien. Le design extérieur affûté de ce modèle à succès insiste sur l’identité Q et intègre un bloc de feux arrière doté d’une technologie OLED digitale, une première mondiale.

Le design extérieur : une identité visuelle Audi Q encore plus marquée

L’extérieur de l’Audi Q5 se distingue par son identité Q affirmée, qui dégage puissance, robustesse et sécurité. Lors de la refonte de l’extérieur du SUV, les concepteurs Audi ont insisté sur cet aspect avec une série de détails distinctifs. La calandre octogonale Singleframe est moins haute et semble plus large qu’auparavant. Les boucliers avant sont plus hauts et structurés par des incrustations en trapèze. La partie supérieure des phares LED est dotée d’une nouvelle signature pour les feux de jour. Vue de profil, la Q5 semble plus légère avec une garde au sol plus élevée, due à ses nouveaux passages de roues. L’extrémité arrière est équipée d’un nouvel enjoliveur entre les blocs de feux et d’un nouveau diffuseur surmonté d’un aileron horizontal. En plus du design extérieur de la version Base, deux autres packs sont disponibles. Le pack Advanced line inclut des ailettes verticales au niveau de la calandre Singleframe et des protections inférieures argentées au lieu de noires sous les pare-chocs avant et arrière. Le pack S line comprend une calandre Singleframe à grille alvéolée sportive et une bande chromée autour du diffuseur arrière.

Les douze couleurs de peinture disponibles incluent deux nouveautés : le vert district et le bleu ultra. Un pack extérieur noir est également disponible en option.

Le design intérieur : légèreté et qualité

Mettant l’accent sur l’horizontalité, le design intérieur donne une impression d’espace et de légèreté. Une applique élégante et sculpturale sépare le tableau de bord en deux parties, inférieure et supérieure, mettant en valeur le nouvel écran tactile MMI autonome à réponse acoustique. L’ancien bouton rotatif sur la console centrale a été remplacé par un compartiment de rangement.

Les clients pourront également choisir entre trois 3 ambiances intérieures selon la finition choisie : intérieur S Line sur la finition S Line, intérieurs Standard ou Design Selection sur les finitions Design, Business Executive et Avus. L’intérieur design selection inclut le pack d’ambiance lumineuse/de contour, qui comprend un éventail d’effets lumineux mettant parfaitement en valeur la qualité de la production Audi.

Première mondiale : technologie OLED digitale dans les feux arrière de l’Audi Q5

Pour la toute première fois, une technologie d’éclairage digital OLED de dernière génération est proposée sur la nouvelle Q5. Les OLED sont des diodes électroluminescentes organiques extrêmement efficaces, qui génèrent une surface lumineuse homogène. Les feux arrière OLED sont divisés en trois carreaux de six segments chacun, ce qui permet aux concepteurs et développeurs Audi de créer différents designs lumineux à partir d’un seul élément matériel.

« En plus d’offrir un contraste parfait, les OLED présentent un niveau d’homogénéité élevé et un écart minime entre les segments », explique Stephan Berlitz, responsable du développement et de l’innovation éclairage chez Audi. « Pour l’avenir, la technologie OLED offre précision et variabilité pour la création de designs lumineux personnalisés. Cette technologie présente toutes sortes d’opportunités de développement. »

Lors de la commande de leur Q5, les clients peuvent choisir entre trois signatures lumineuses pour l’arrière, chacune présentant un design spécifique pour le départ et l’arrivée au domicile. En mode de conduite Audi drive select « dynamique », les lumières adoptent encore une autre signature. Le bloc de feux arrière OLED est également équipé d’un système de détection de proximité : si un usager de la route s’approche par-derrière à moins de deux mètres d’une Q5 à l’arrêt, tous les segments OLED s’illuminent. Lorsque la Q5 commence à bouger, le bloc de feux reprend sa signature lumineuse d’origine. Le spectre complet des feux arrière OLED s’accompagne de clignotants dynamiques. L’équipement de série de la Q5 inclut désormais des phares LED ; des phares Matrix LED sont disponibles. Les feux de route intelligents et adaptables offrent une sécurité et un confort accrus, sans éblouir les autres usagers de la route.

Espace et variabilité : dimensions et intérieur

À 4,68 mètres, la nouvelle Audi Q5 est 19 millimètres plus longue, principalement en raison de ses pare-chocs plus larges. Sa largeur de 1,89 mètre et sa hauteur de 1,66 mètre restent inchangées. Son empattement long de 1,82 mètre offre un intérieur spacieux. La banquette arrière coulissante Audi avec dossiers ajustables est disponible et fait passer la capacité du coffre de 550 à 1 550 litres. Un tapis de sol pliable est fourni de série, avec un hayon électrique. Fabriquée dans un mélange de matières intelligent, l’Audi Q5 est dotée de l’une des carrosseries les plus légères du segment et affiche un coefficient de traînée de 0,30, parmi les meilleures de sa catégorie. Son aéroacoustique sophistiquée favorise un intérieur particulièrement silencieux.

Contrôle, infotainment et Audi connect : une connectivité de première classe

À bord de la nouvelle Audi Q5, la nouvelle boîte de commandes abrite une nouvelle unité principale : la troisième génération de la plateforme d’infotainment modulaire (MIB 3), offrant une puissance de traitement 10 fois supérieure à celle de son prédécesseur, la MIB 2.

Elle consiste en un tableau de bord conventionnel doté en son centre d’un système d’information au conducteur. Du côté des équipements haut de gamme, le virtual cockpit plus d’Audi offre un écran digital de 12,3 pouces avec 3 affichages différents. Le conducteur contrôle l’écran depuis le volant multifonction. Un affichage tête haute est également disponible.

L’écran tactile MMI central de 10,1 pouces fait partie des équipements de série de la Q5. Son menu horizontal est extrêmement facile à utiliser et inclut une fonction de recherche basée sur la saisie de texte libre. Le conducteur peut choisir de saisir des lettres et des caractères manuellement ou à l’aide de la commande vocale, capable de comprendre un large éventail de termes du quotidien. Combiné au système d’infotainment MMI navigation plus, qui inclut la navigation et l’infotainment Audi connect, le système de commande vocale peut accéder au cloud pour une flexibilité encore plus grande.

Les services en ligne Audi connect permettent à l’Audi Q5 d’interagir avec Internet et l’infrastructure de contrôle du trafic. Le système de navigation fournit des images satellites en haute résolution tirées de Google Earth, des informations sur la circulation, voie par voie, et des prévisions de trafic. La radio digitale DAB+ fait partie des équipements de série, tandis que le service Amazon Alexa permet d’accéder à des milliers de Skills Alexa. Les services car-to-x fournis par Audi connect favorisent une conduite encore plus détendue, en aidant notamment le conducteur à trouver des places de stationnement sur le bord de la route ou en utilisant les informations sur les feux de signalisation dans certaines villes pour profiter des feux verts. L’application myAudi connecte le smartphone de l’utilisateur à la voiture.

Un assortiment de paramètres personnels (des destinations fréquemment utilisées à la position du siège en passant par la température préférée pour la climatisation) peuvent être sauvegardés dans six profils d’utilisateur. Les données sont stockées dans le portail client myAudi dans le cloud, où chaque utilisateur autorisé peut y accéder depuis n’importe quelle Audi équipée.

Fonctions à la demande : commandez à tout moment après votre achat

Les « fonctions à la demande » constituent une nouvelle possibilité de la clé de la nouvelle Audi Q5 : elle permet aux clients de commander des fonctions telles que le système MMI navigation plus ou l’interface pour smartphone Audi, à tout moment après leur achat, depuis l’application pour smartphone myAudi ou le portail en ligne myAudi. Ces fonctions sont ensuite activées en direct via un ensemble de données cellulaires. Trois périodes d’utilisation sont proposées : un mois, un an ou sans date de fin.

Transmission : performances élevées et faibles émissions

Le SUV haut de gamme perfectionné est commercialisé en Europe sous le nom d’Audi Q5 40 TDI (consommation de carburant combinée NEDC en l/100 km : 5,4-5,3 ; émissions de CO2 combinés en g/km : 143-139). Son puissant moteur diesel quatre cylindres à deux litres développe une puissance de 204 ch (150 kW) et 400 Nm de couple. Le carter en aluminium pèse environ 20 kilogrammes de moins que celui du moteur précédent dont était équipé le SUV, tandis que le vilebrequin pèse 2,5 kilogrammes de moins.

Le système hybride léger contribue à réduire la consommation de carburant. Un alterno-démarreur à entraînement par courroie alimente le système électrique à 12 volts du véhicule, qui intègre une batterie compacte au lithium-ion. L’alterno-démarreur récupère l’énergie de freinage et l’emmagasine dans la batterie. Le système hybride léger permet à l’Audi Q5 d’avancer en roue libre avec le moteur éteint et d’actionner la fonction start-stop en dessous de 22km/h. Dans l’ensemble, il permet d’améliorer le rendement énergétique de 0,3 litre aux 100 kilomètres. L’Audi Q5 40 TDI (consommation de carburant combinée NEDC en l/100 km : 5,4-5,3 ; émissions de CO2 combinées WLTP en g/km : 143-139) réalise le 0-100 km/h en 7,6 secondes et affiche une vitesse maximale de 222 km/h.

En plus d’être efficient, le puissant moteur diesel de la Q5 est propre et répond aux exigences de la dernière norme Euro 6d-ISC-FCM en matière d’émissions et de la norme EU 6 AP. Les émissions d’oxyde d’azote ont été considérablement réduites grâce à un nouveau système SCR à double dosage avec double injection d’AdBlue. De l’urée en solution est ajoutée en amont de deux catalyseurs SCR installés en série. D’autres versions du moteur suivront après le lancement de la nouvelle Q5 : une variante du TDI quatre cylindres en 2 roues motrices, un V6 TDI et deux TFSI quatre cylindres à deux litres. Doté d’une transmission hybride rechargeable, le Q5 TFSI e sera également proposé dans deux variantes de puissance.

Sur l’Audi Q5 40 TDI, une boîte S tronic sept vitesses envoie la puissance du moteur vers la transmission intégrale quattro grâce à la technologie ultra, qui contribue également au rendement. En conditions normales, elle transfère toute la puissance aux roues avant. Si la transmission intégrale est nécessaire, notamment sur les surfaces glissantes ou dans le cadre d’une conduite dynamique, deux embrayages relient les roues arrière à la transmission en quelques fractions de seconde. Dans de nombreux cas, cela se fait de façon prédictive. Du côté de la traction et des performances, le système ne laisse rien à désirer.

Confort et agilité accrus grâce aux trains roulants

Sportifs et confortables, ses trains roulants bien nés sont l’une des grandes forces de l’Audi Q5. Particulièrement légère, la suspension avant et arrière multibras améliore non seulement la tenue, mais aussi le rendement. Disponible en option sur la nouvelle Q5, la suspension dynamique affiche un ratio variable à 100 % en fonction de la vitesse et de l’angle de braquage.

Les conducteurs de l’Audi Q5 peuvent choisir entre quatre options de configuration. La suspension sportive offre une alternative à la suspension de série. Dotée de ressorts en acier, cette dernière est également disponible avec amortissement contrôlé et offre le choix entre confort et conduite dynamique. En plus de l’amortissement contrôlé, la suspension pneumatique adaptative peut également faire varier la garde au sol de la carrosserie en cinq étapes, ce qui la rend particulièrement adaptée à la nouvelle Audi Q5.

Le système de sélection du mode de conduite Audi drive select, qui influe sur les caractéristiques de plusieurs composants techniques, fait partie de l’équipement de série. Le conducteur peut choisir entre sept profils, y compris tout-terrain (avec la suspension pneumatique). Le système hill descent assist intervient sur les routes à forte inclinaison. De série, l’Audi Q5 est équipée de jantes en alliage de 18 pouces. Les extérieurs S line et Advanced line incluent des jantes de 18 pouces, tandis que les packs Audi et Audi Sport proposent également des jantes de 19, 20 et 21 pouces.

Systèmes d’assistance à la conduite : à la pointe de la sécurité et du confort

La nouvelle Q5 est également équipée d’un ensemble complet de systèmes d’assistance. De série, le système Audi pre sense city aide le conducteur à éviter les collisions avec d’autres usagers de la route se trouvant devant le véhicule ou à en limiter l’impact. En option, l’assistant de virage, l’assistance anti-collision et l’assistant de sortie du véhicule contribuent également à la sécurité globale. L’adaptive cruise assist est capable de décharger le conducteur de l’accélération, du freinage et des manœuvres de maintien dans la voie pendant des périodes prolongées, tandis que le predictive efficiency assist permet une conduite fondée sur l’anticipation et réduit la consommation de carburant.

Lancement sur le marché : automne 2020

L’Audi Q5 a été fabriquée à l’usine de San José Chiapa au Mexique et sera commercialisée à l’international à l’automne 2020. En France, le prix de départ de la Q5 40 TDI est de 55 100 euros sur la finition Design. La finition Base sera disponible ultérieurement sur d’autres motorisations.

Edition one : un look exclusif et des détails spécifiques

Les clients peuvent désormais commander une édition spéciale de la nouvelle Audi Q5, baptisée « edition one ». Le design extérieur s’inspire du pack S line, assorti du pack de garnitures de noires. Agrémenté de touches sportives, il affiche l’insigne Audi noir à l’avant et à l’arrière, ainsi que sur les portes arrière, des rails de toit noir, des rétroviseurs extérieurs noirs et des garnitures de portes carbone. Lorsque le conducteur monte dans le véhicule, les anneaux de la marque sont projetés sur le sol à l’aide de LED. Le pack d’équipement inclut également des étriers de freins rouges, des pneus de 19 pouces et des sièges sport. La carrosserie est proposée en blanc glacier et en noir mythic, ainsi que dans deux nouvelles couleurs : vert district et bleu ultra.

Photos : Audi