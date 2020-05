Audi 100 Cabriolet – 2 prototypes Karmann et des réalisations artisanales

L’Audi 100 C1 a été la première grande berline du constructeur d’Ingolstadt à être produite après la renaissance de la marque au milieu des années 1960. Produite uniquement en berline à 2 et 4 portes, Auto Union GmbH a commandé au carrossier allemand Wilhelm Karmann GmbH, basée à Osnabrück, une étude d’une version cabriolet qui été dévoilée à Francfort à l’IAA 1969. Restée à l’état de prototype, les carrossiers Crayford et Karl Deutsch ont réalisé quelques conversions sur base de l’Audi 100 berline de première génération.

Un premier prototype de cabriolet Audi en 1966

Aux lendemains de la Seconde Guerre Mondiale, l’Allemagne devait être reconstruite et notamment son industrie automobile. Auto Union GmbH a relancé la production des modèles DKW sous diverses carrosseries coupé puis cabriolet dans les années 1950 via l’expertise de Wilhelm Karmann GmbH.

En 1965, la marque Audi renaît de ses cendres via l’Auto Union Audi (Type F103, surnommée Audi 72 en référence à sa puissance), basée sur la DKW F102. Afin d’enrichir la gamme du premier modèle Audi d’après guerre (existant en différentes motorisations et carrosseries : berline 2 portes & 4 portes ainsi que break à 2 portes), Audi mandate Karmann pour réaliser son premier cabriolet sur base de l’Audi F103. Un prototype unique sera réalisé en 1966 : l’Audi Super 90 Cabriolet. Un an après la renaissance de la marque aux quatre anneaux, il est apparu qu’il était encore trop tôt pour un véhicule ouvert. La marque encore jeune devait d’abord faire ses preuves sur le marché des automobiles fermées.

Un second essai en 1969

Au salon international de l’automobile de 1969, l’entreprise de construction de carrosseries Wilhelm Karmann GmbH, basée à Osnabrück, a présenté un cabriolet à quatre places, basée sur la nouvelle berline Audi 100 à deux portes. L’Audi 100 LS Cabriolet avait été développée pour le compte d’Auto Union GmbH, dont les relations commerciales avec Karmann remontaient au début de l’après-guerre.

L’un des points forts techniques est le toit entièrement rétractable de l’Audi 100 Cabriolet pouvant être actionné par des moyens électro-hydrauliques. Les vitres arrières ont été adaptées pour ce cabriolet en étant pleinement mobiles manuellement via des poignées. Une fois le cabriolet décapoté, la capote était dissimulée par un élégant couvre capote en cuir.

L’intérieur de l’Audi 100 est reconnaissable. Pesant 1 080 kg, sa motorisation essence de 1 760 cm3 via sa boîte de vitesses manuelle à 4 rapports développe 100 ch (74 kW) et 150 Nm. Ses dimensions sont de 4,625 m de long, 1,729 m de large et 1,421 m de haut.

Seuls deux prototypes ont été réalisés par Karmann dont ce modèle beige pour le salon international de l’automobile. Malheureusement, la voiture n’a jamais été produite en série. Ce modèle survivant est la propriété de Volkswagen Classic, l’ayant récupéré lors de la faillite de Karmann.

Des conversions par Crayford & Karl Deutsch

Alors qu’Audi n’a pas souhaité produire une version cabriolet de sa 100, le spécialiste anglais Crayford a fabriqué quelques rares exemplaires d’Audi 100 Cabriolet, en se basant sur la version coupé.

Cette transformation est initialement issue de la demande du concessionnaire Audi Sargent & Brocker Ltd d’East Grinstead (au Sud de Londres) qui a chargé le carrossier Crayford de faire une Audi 100 LS Cabriolet afin de l’exposer au London Motorshow 1973. Seulement 9 exemplaires de cette voiture ont été construits, en majorité en conduite à gauche.

Un autre carrossier a également réalisé dans les années 1970 quelques exemplaires de l’Audi 100 Cabriolet : l’allemand Karl Deutsch bas à Cologne. Il s’agissait de versions améliorées de la version anglaise.

Photos : 4Legend.com / Karmann / DR