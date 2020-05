Audi A1 e-tron – La première Audi électrique produite entre 2010 et 2012

Après avoir présenté le concept de l’Audi A1 e-tron au salon automobile de Genève 2010, Audi a développé et produit entre 2010 et 2012 une petite série de quelques dizaines d’exemplaires de son premier modèle électrique à vocation citadine dans le cadre de projets de recherches ainsi que pour les Jeux Olympiques de Londres 2012.



La première Audi électrique de série pour des projets de recherche

Première génération d’A1 e-tron

Apparue en 2010, l’Audi A1 e-tron est une citadine électrique dont le moteur électrique de 102 ch (75 kW) entraîne les roues avant, pouvant atteindre une vitesse de pointe de 130 km/h. Son autonomie de plus de 50 kilomètres dans le trafic urbain peut être étendu de 250 km grâce à un prolongateur d’autonomie. La batterie comprend un ensemble de modules lithium-ion montés dans le plancher devant l’essieu arrière.

Un petit moteur Wankel à rotor unique dans ce véhicule proche de la grande série augmente l’autonomie dans des circonstances exceptionnelles. Ce prolongateur d’autonomie alimente un générateur qui produit 15 kW de puissance de charge. Si le prolongateur d’autonomie est utilisé pour recharger la batterie, l’A1 e-tron peut couvrir une distance supplémentaire de 200 kilomètres, soit une autonomie totale de 250 km. Selon un projet de norme pour le calcul de la consommation de carburant des véhicules allongeant l’autonomie, cela représente une consommation de carburant de 1,9 l/100 km – un équivalent CO2 de seulement 45 g/km.

Seconde génération d’A1 e-tron

En 2012, une seconde génération de l’Audi A1 e-tron est apparue, avec plus de puissance. Le moteur électrique entraîne les roues avant via une boîte de vitesses à un seul rapport vitesse, développant 85 kW (116 ch) de puissance et un couple maximal de 300 Nm. Le 0 à 100 km/h se fait en 9,8 secondes, avec une vitesse maximale limitée de 130 km/h. Les ingénieurs ont amélioré le contrôle électronique de stabilisation (ESC) et la sélection des cinq niveaux de récupération.

La batterie lithium-ion en forme de T de l’Audi A1 e-tron stocke 13,3 kWh d’énergie pour une autonomie électrique d’environ 50 km. La batterie peut être complètement rechargée en environ trois heures sur une prise domestique 220 V, dont le logement est situé derrière le logo aux 4 anneaux sur la calandre. Un moteur rotatif à disque unique extrêmement compact et léger à l’arrière de la voiture étend l’autonomie à un total de 250 km. Le prolongateur d’autonomie, d’une capacité de 354 cm3 et produisant 34 ch (25 kW), entraîne un générateur pour recharger la batterie. Il n’est pas lié mécaniquement aux roues avant.

6 projets de recherche

Projet eflott dans la région de Munich

En septembre 2010, Audi a lancé une série de projets de recherche dans le cadre du développement de véhicules électriques. Les partenaires du projet étaient E.ON, la société municipale de services publics de Munich (Stadtwerke München – SWM) et l’Université technique de Munich (TUM). Pour l’occasion 20 premiers modèles Audi A1 e-tron de première génération ont été fabriqués afin de pouvoir sillonner la région de Munich en 2011 et en 2012. Environ 200 nouvelles bornes de recharge ont été installées. Le projet «eflott» faisait partie du «Model Region Electromobility Munich» parrainé par le ministère fédéral allemand des Transports. Il a résolu un certain nombre de problèmes liés au transfert de données entre le conducteur, le véhicule et la station de recharge électrique jusqu’au réseau électrique. Un test de smartphones comme interface centrale pour le pilote a également été réalisé.

E.ON et SWM se sont occupées de l’infrastructure de charge nécessaire; E.ON principalement dans les zones périphériques et SWM dans la capitale de l’État bavarois. Toutes les bornes de recharge sont alimentées en électricité produite à partir d’énergies renouvelables.

L’Université technique de Munich était responsable de la collecte complète des données et de l’évaluation des comportements de mobilité. Dans quelle mesure et dans quelle situation la voiture électrique est-elle utilisée? Et quelle influence cette option a-t-elle sur l’utilisation d’autres moyens de transport? Pour répondre à ces questions, le Département de l’ingénierie des véhicules a développé une application mobile qui a été fournie sur smartphone à tous les participants à l’essai de cette flotte de véhicules électriques. L’appareil a documenté en détail leur comportement de mobilité – de leur utilisation des vélos aux voitures électriques et des voitures conventionnelles aux bus et trains. Pour s’assurer que les participants utilisaient toujours le smartphone, le Département d’ergonomie s’est assuré que l’application présente une conception facile à utiliser qui encourage l’utilisation à long terme. Dans le même temps, le Département Marketing a mené une étude pour découvrir quels modèles de facturation de l’électricité utilisée pour la mobilité électrique rencontrent le plus d’acceptation.

L’essai de la flotte était soutenu par le ministère fédéral allemand des transports dans le cadre d’un projet financé par des fonds publics. Ce premier projet avait pour objectif de préparer l’avenir (notre époque actuelle) avec la commercialisation en grande série de modèles 100% électrique comme l’e-tron 55 quattro mais aussi du comportement des usagers tout en préparant l’infrastructure de charge.

Après plus de 50 000 kilomètres parcourus en 2012, cette flotte de véhicules électriques a permis à Audi d’avoir un aperçu général du comportement mais aussi des attentes des clients concernant leurs relations avec les voitures électriques. Ces retours sur le marché et la technologie ont permis au constructeur automobile premium d’élargir son expertise en électrification.

Deuxième génération pour 5 autres projets

Avec sa seconde génération d’A1 e-tron, Audi a également participé à 5 autres projets liés à l’initiative Electromobility Showcase du gouvernement fédéral allemand. Pour explorer le potentiel du nouveau système d’entraînement électrique, la marque aux quatre anneaux a déployé 60 voitures supplémentaires dans 5 autres projets distincts.

En avril 2012, le gouvernement fédéral allemand a choisi quatre régions d’Allemagne comme vitrines de l’électromobilité et a subventionné la recherche et le développement de systèmes d’entraînement alternatifs conformément à une résolution du Bundestag allemand. Le gouvernement fédéral a octroyé un financement total de 180 millions d’euros pour le programme vitrine. Les programmes régionaux de démonstration et d’essai à grande échelle ont permis de tester l’interface entre l’électromobilité et le système énergétique, le véhicule et le système de transport.

Audi a fabriqué et déployé 80 modèles d’A1 e-tron dans trois États allemands pour ses recherches en électromobilité. Dans les six projets individuels auxquels Audi a participé, les flottes de voitures ont parcouru environ un million de kilomètres. Dans chaque projet, la marque travaillait avec des partenaires locaux.

Projet Intelligent Charging à Ingolstadt

Audi a lancé le projet «Intelligent Charging» avec cinq voitures au siège du constrcuteur à Ingolstadt. L’accent a été mis sur un système de contrôle de l’infrastructure de charge et de communication. 13 bornes de recharge intelligentes – cinq dans les garages des participants, quatre dans les garages Audi et deux bornes de recharge au centre-ville d’Ingolstadt exploitées par la ville – communiquaient avec les smartphones des participants à l’essai. Les participants pouvaient rechercher et réserver la station la plus proche ou vérifier à distance la charge de la batterie.

Projet E-NUE à Nuremberg

Dans la première phase du projet «E-NUE» à Nuremberg, Audi a fournit à la société N-ERGIE Aktiengesellschaft cinq modèles Audi A1 e-tron pour une utilisation professionnelle et personnelle par ses employés. Audi a fourni une Audi e-tron à chacune des cinq autres sociétés de la région de Nuremberg dans une deuxième phase de projet. Ces voitures étaient également destinées à un usage professionnel et personnel.

Projet Commuting and Charging à Berlin

Le projet «Commuting and Charging» à Berlin avec 25 des voitures électriques compactes était structuré de la même manière. Les utilisateurs étaient des personnes vivant ou travaillant près de la Potsdamer Platz. Audi leur proposait un concept de service personnalisé.

Projet E-Plan

Audi s’est adressé à un groupe spécial de clients avec le projet «E-Plan» qui s’est déroulé à Munich. L’entreprise a prêté des A1 e-tron à 15 participants résidant dans le quartier de Schwabing, afin de se garer dans la rue et tester ainsi l’infrastructure de recharge publique.

Projet sun2car@GAP

«sun2car@GAP» est le nom d’un autre projet lancé à Garmisch-Partenkirchen à la fin de l’été 2013 pour étudier comment l’Audi A1 e-tron peut fonctionner avec la production d’énergie privée. Les maisons des participants ont été équipées de systèmes photovoltaïques. Le boîtier de charge mural pour la voiture, installé dans le garage, ajuste le processus de charge en fonction de l’ensoleillement, de l’heure et de la priorité des utilisateurs. Un autre aspect est l’incorporation de batteries de voiture d’occasion comme stockage stationnaire. Audi a déployé dix des A1 e-tron dans ce projet du Sud de l’Allemagne.

60 Audi A1 e-tron pour l’équipe allemande olympique

Pour les Jeux Olympiques de Londres 2012, Audi, en tant que partenaire de la Confédération allemande des sports olympiques (DOSB) et du Comité National Paralympique d’Allemagne (DBS), a présenté à l’équipe olympique allemande une Audi A1 e-tron aux couleurs allemandes et leur a mis à disposition 60 modèles d’Audi A1 e-tron.

A l’extérieur, les anneaux olympiques sont présents sur le capot tout comme sur les côtés avec l’année sur les coques des rétroviseurs.

A l’intérieur, on retrouve la décoration sur les contre-portes avant ainsi que sur les côtés de la console centrale.

L’Audi A1 e-tron a été utilisée comme vitrine technologique et a renforcé le service de navettes entre la Maison allemande et le bateau de croisière MS Deutschland lors des jeux olympiques.

A1 e-tron Dual Mode Hybrid

En septembre 2012, une troisième génération de l’Audi A1 e-tron a été présentée par le constructeur d’Ingolstadt, devenant une version hybride avec un moteur thermique 3 cylindres 1.5 TFSI de 130 ch associé à deux moteurs électriques. Ce projet a permis à Audi de continuer à étudier le concept de véhicule hybride suite à de précédents concepts comme l’Audi duo de 1989 ou l’A4 duo de 1996.

Photos : 4Legend.com / Audi