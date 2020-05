Formule E – Les pilotes Porsche dans le top 10 à la course virtuelle de New-York

Lors de la première course du circuit virtuel de Formule E à New York (États-Unis), l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E a encore augmenté son compte de points. Neel Jani a longtemps combattu pour un podium lors de la sixième course du «Race at Home Challenge» de Formule E et a finalement terminé cinquième. Son coéquipier André Lotterer a terminé dixième dans la deuxième Porsche 99X Electric virtuelle. Joshua Rogers a pu célébrer son troisième podium lors du troisième départ de la saison pour Porsche à la troisième place de la course «Challenge Grid» des Simracers et influenceurs.

La course principale

La course virtuelle dans le quartier de Brooklyn à New York a offert beaucoup d’action en Formule E. Après une solide qualification, Jani est parti de la troisième place et a réussi à rattraper une place dans le premier virage. Il a longtemps roulé vers un podium avant de connaître des soucis dans la phase finale. Au onzième tour, le Suisse a perdu deux positions. Dans le dernier tour il a dû laisser passer un autre concurrent dans un virage. Jani a donc finalement terminé cinquième. Lotterer a également pris un bon départ à partir de la dixième position et s’est amélioré d’une place. Plus tard, il a perdu cette position et a terminé la course en dixième place. Jani (10) et Lotterer (1) ont récolté un total de onze points supplémentaires pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E. Le week-end prochain, la grande finale du «Race at Home Challenge» est au programme avec deux courses. Dans les deux dernières courses, des points doubles sont attribués. La course de samedi aura lieu à nouveau sur le circuit virtuel de New York, la grande finale le dimanche à Berlin-Tempelhof.

Résultats des Porsche

Neel Jani (Porsche 99X Electric, #18) – 5ème place

André Lotterer (Porsche 99X Electric, #36) – 10ème place

La course « Challenge Grid »

Pour les Simracers, Joshua Rogers reste une garantie de meilleurs résultats pour Porsche. Après sa victoire et sa deuxième place, l’Australien a terminé troisième de sa troisième saison. L’actuel champion de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup est parti de la neuvième position. Au départ, il a pu éviter quelques collisions en course et remonter de quatre places. Grâce à de nouvelles manœuvres de dépassement contre Peyo Peev et Cem Bolukbasi, Rogers s’est assuré un podium. Arjan Veltens a terminé huitième lors de son deuxième départ au volant de la Porsche 99X Electric.

Résultats des Porsche

Joshua Rogers (Porsche 99X Electric, #18) – 3ème place

Arjan Veltens (Porsche 99X Electric, #36) – 8ème place

Photos : Porsche