Audi 200 quattro « James Bond » de 1986

Dans le film « Tuer n’est pas jouer » (The Living Daylights) sorti en 1987, James Bond (joué par l’acteur Timothy Dalton) conduit une Audi 200 quattro de 1986, motorisée par un 2,1 l Turbo de 182 ch (134 kW) mais aussi son homologue break via la 200 quattro Avant.



Une promotion de l’Audi 200 quattro

Construite en 1986, cette Audi 200 quattro berline était le haut de gamme du constructeur d’Ingolstadt qui avait réussi à mettre en avant son image dans un film à grand succès.

Quoi de mieux qu’un James bond pour promouvoir sa berline premium via deux modèles à quatre roues motrices : une Audi 200 quattro berline et une Audi 200 quattro Avant.

Dans le film « Tuer n’est pas jouer », James Bond a pu être vu au volant de ces deux modèles : dans les rues de Bratislava (dans l’ancienne Tchécoslovaquie) pour la berline et à Tanger pour le break.

La voiture la plus mythique était l’Audi 200 quattro berline beige foncée, immatriculée W207.182 (ville de Vienne en Autriche). Mais aucun gadget n’a été embarqué, la voiture étant de la section viennoise des services secrets britanniques.

Des modèles spéciaux pour James Bond

Audi a spécialement construit la 200 berline pour le film via une personnalisation « exclusive » à l’intérieur et des jantes BBS de 16 pouces. Il s’agissait de l’Audi la plus chère de son époque, avant l’arrivée en 1988 de l’Audi V8 quattro. Cette promotion a permis de mettre en avant son savoir-faire et son nouveau positionnement premium.

La voiture originale du film est la propriété d’Audi Tradition qui l’a rarement exposée.

Photos : 4Legend.com / DR