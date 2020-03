Audi A1 project quattro / metroproject quattro de 2007 – Un concept hybride

Audi a dévoilé au salon automobile de Tokyo 2007 un concept car de citadine hybride à quatre roues motrices : l’Audi A1 project quattro / Audi metroproject quattro. La petite voiture à quatre places et à trois portes allie un style dynamique à une économie d’espace et à une qualité premium. Ce showcar dévoilait une série de solutions techniques visionnaires apportant efficience, dynamisme et plaisir de conduite.

L’unité d’entraînement de l’Audi A1 project quattro (aussi surnommé Audi metroproject quattro) présentait une technologie hybride totalement indépendante et innovante. Sous le capot, un moteur 1.4 TFSI développe 150 ch (110 kW), dont la puissance est dirigée vers les roues avant au moyen de la boîte de vitesses S tronic Direct Shift. Un moteur électrique de 41 ch (30 kW) positionné sur l’essieu arrière est capable de délivrer jusqu’à 200 Nm de couple supplémentaire lorsque le véhicule accélère. Lorsque la puissance cumulée des moteurs thermique et électrique est fournie pour obtenir un style de conduite dynamique, le concept car se transforme d’une voiture à traction avant en une quattro, et la puissance est transférée à la route de la manière la plus efficace. possible.

Le moteur électrique est en outre capable d’alimenter le véhicule seul pour une conduite sans émission dans les zones résidentielles, par exemple. La capacité des batteries lithium-ion offre au véhicule une autonomie allant jusqu’à 100 km en mode électrique; le moteur peut être rechargé à partir de n’importe quelle prise de courant. La fonction de démarrage / arrêt automatique, la régénération d’énergie et les phases de fonctionnement purement électrique réduisent la consommation de carburant et les émissions de l’Audi A1 project quattro d’environ 15% par rapport à un fonctionnement exclusivement via le moteur à combustion. Malgré ses performances intéressantes (0-100 km/h en 7,8 secondes, vitesse de pointe de 201 km/h), l’étude n’utilise que 4,9 litres de carburant pour 100 km, tandis que les émissions de CO2 atteignent en moyenne 112 g/km.

Extérieur

Le style du concept-car est simple et cohérent, ce qui donne l’impression qu’il a été moulé à partir d’un seul moule. Les proportions de base, avec une carrosserie haute et une zone de fenêtre plate bordée par une ligne de toit de type coupé, produisent un look pratiquement classique pour un véhicule portant les quatre anneaux. La silhouette du toit est tracée par deux arches en aluminium robustes et frappantes qui longent le bord supérieur des fenêtres pour relier les montants A et C, ce qui souligne encore plus l’attrait dynamique de la carrosserie compacte et puissante. L’arrière est complété par un becquet intégré à la lunette arrière.

La vue latérale présente un autre attribut typique de coupé sous la forme de portes avec des fenêtres sans cadre et aucun montant B visible. La segmentation audacieuse des panneaux latéraux de l’étude avec sa ligne d’épaule légèrement montante accentue le style.

La ligne d’épaule du projet Audi A1 quattro avec sa peinture rouge Racing est une nouvelle interprétation d’une autre caractéristique du design de l’époque d’Audi. Les doubles lignes proéminentes continuent autour de l’ensemble du véhicule sous la forme d’une bande tout en courbes qui relie l’extrémité avant – dont il semble sortir – avec l’arrière du véhicule, qui monte pour créer un effet légèrement en forme de coin. À l’avant, le capot abaissé de l’Audi A1 project quattro qui est pratiquement intégré dans la ligne d’épaule forme un nouvel élément de style.

La calandre à cadre unique avec son aspect de drapeau à damier et ses quatre anneaux d’interconnexion ne laisse aucun doute sur le tempérament sportif de l’étude, une impression qui est encore soulignée par la finition en aluminium sur des éléments tels que la calandre, les coques de rétroviseurs, les poignées de portes, le bouchon du remplissage de carburant et les sorties d’échappement.

La conception des phares principaux en trois dimensions avec la technologie LED innovante est particulièrement accrocheuse. Les réflecteurs focalisent la lumière émise par chaque diode pour créer un faisceau puissant et uniforme dont la couleur de la lumière blanche exerce à peine une pression sur les yeux du conducteur, même lorsqu’il conduit sur de longues distances la nuit.

Les feux de jour sont également basés sur la technologie LED, qui promet une consommation d’énergie extrêmement faible en plus de ses avantages de design.

Les jantes bicolores en plusieurs parties qui ont été embellies par l’ajout d’éléments en aluminium poli en forme de V mettent davantage l’accent sur la sportivité et l’exclusivité du véhicule.

Le hayon enveloppant joint les côtés avec l’arrière. Les feux arrière sculptés avec leur conception de lentille en verre tridimensionnelle s’étendent loin dans les flancs du véhicule. Lorsque le hayon est ouvert, le moteur électrique discrètement éclairé peut être vu à travers un panneau en verre. Le coffre est de 240 litres permettant d’accueillir des bagages.

La carrosserie de l’Audi A1 project quattro exploite au mieux l’encombrement modeste d’une voiture compacte haut de gamme. Mesurant 3,91 m de long et 1,75 m de large avec un empattement de 2,46 m, il réussit à allier look sportif et économie d’espace grâce à ses porte-à-faux courts. L’installation transversale du moteur a également un rôle important à jouer à cet égard. Pendant ce temps, la hauteur du véhicule de 1,40 m signifie qu’il y a aussi beaucoup d’espace pour la tête à l’arrière.

Intérieur

L’intérieur, avec ses quatre sièges individuels et une quantité étonnamment généreuse d’espace pour cette catégorie, a une apparence ordonnée et sans fioritures. L’élément enveloppant incurvé fusionne les portes et le cockpit sportif en un seul ensemble. Le tableau de bord et la console centrale sont entièrement conçus autour du conducteur. L’ergonomie et l’esthétique s’unissent pour créer une ambiance d’architecture claire et d’attrait haut de gamme. Cette impression est encore renforcée par le concept de couleur bicolore.

Le carénage du combiné d’instruments, le bouclier et la console centrale sont garnis d’une couleur contrastante pour injecter l’intérieur avec plus de dynamisme. Des détails tels que les bouches d’aération et les commandes de climatisation semblent tout droit sortis d’un avion à réaction. Cette même pensée était derrière la finition douce des surfaces de l’intérieur. Les cadrans ronds et les bouches d’aération, qui sont également circulaires, rappellent l’habitacle sportif de l’Audi TT.

L’insert en aluminium dans la console centrale comprend l’appareil mobile Audi ainsi que le bouton marche / arrêt derrière le levier de vitesses. Dans la partie arrière de la console centrale se trouve un ballon thermos doté d’un système de refroidissement et de chauffage innovant.

Les sièges sport avec appuie-tête intégrés offrent des niveaux de confort et d’ergonomie qui dépassent de loin les normes habituelles dans la catégorie sous-compacte et répondent aux attentes d’une Audi typique.

Les matériaux utilisés à la fois pour le rembourrage des sièges et les garnitures intérieures séduisent par leur aspect et leur toucher haut de gamme. Le jeu de couleurs contrastées avec des panneaux sombres et des surpiqûres rouges ajoute de la substance au caractère sportif global de la voiture.

Appareil mobile Audi – forme et fonction

La console centrale abrite une nouvelle technologie innovante : l’appareil mobile Audi amovible. Cette unité portable fonctionne comme un système d’autorisation d’accès pour le véhicule, un téléphone portable, une unité de navigation et un lecteur audio et vidéo tout en un.

De plus, il sert d’unité de commande pour de nombreux systèmes du véhicule qui peuvent également être réglés depuis l’extérieur du concept car. L’appareil mobile offre toute la gamme de fonctions et la même navigation dans les menus que le système MMI et intègre une multitude d’appareils de communication qui n’étaient auparavant disponibles que séparément dans une seule unité extrêmement économe en espace.

Cela permet au conducteur d’utiliser l’appareil compact comme lecteur MP3, par exemple, ou comme base de données d’adresses et outil de saisie pour le système de navigation. De plus, il peut allumer le chauffage du véhicule si nécessaire et programmer le système audio en fonction de ses préférences personnelles, le tout dans le confort de sa propre maison. L’accès et l’autorisation de démarrage pour l’Audi A1 project quattro sont également fournis par l’appareil mobile Audi, sans avoir besoin d’une clé.

La télécommande est exploitée à l’aide d’un écran tactile, dont l’architecture reproduit la norme MMI. L’écran tactile est capable de reconnaître les caractères latins et japonais, et est même capable de déchiffrer l’écriture manuscrite. L’appareil mobile Audi et le véhicule communiquent via une connexion Wifi.

L’appareil mobile Audi offre également au propriétaire du véhicule une fonction de sécurité supplémentaire : les images d’une caméra à l’intérieur du véhicule peuvent être reçues sur l’écran de l’appareil en temps réel. Si l’alarme du véhicule se déclenche, le système s’active et prévient le propriétaire. Si le véhicule est volé et sort de la portée de la connexion Wi-Fi, l’électronique passe automatiquement à l’émetteur UMTS du téléphone de la voiture pour tenir le propriétaire informé de l’emplacement actuel du véhicule.

L’unité de commande MMI est une version avancée de la conception MMI éprouvée et fiable dont les haptiques facilitent le fonctionnement lors de vos déplacements. Le bouton de commande central regroupe quatre touches fixes à fonction fixe pour les menus de base Navigation, Téléphone, Voiture et Média. Quatre touches programmables supplémentaires rétroéclairées ont des fonctions variables qui changent dans les menus individuels.

Les étiquettes de touches programmables projetées se combinent avec les couleurs de touches programmables en gras qui identifient les menus correspondants pour garantir une orientation utilisateur rapide et intuitive.

Comparé aux variantes de production en série, l’écran du système semble relativement petit avec seulement 1,5 pouces de haut. En effet, toutes les informations système s’affichent également sur l’écran central du combiné d’instruments. Le tableau de bord a une conception hybride, comprenant à la fois des modules TFT ainsi que des jauges analogiques pour le grand compteur de vitesse et les cadrans du compte-tours. Les éléments en verre superposés font ressortir les graphiques avec un aspect tridimensionnel, produisant un niveau de profondeur qui ne pourrait jamais être atteint avec un écran standard.

La disposition de l’affichage MMI comporte également un nouvel élément. Les fonctions sélectionnables sont organisées en demi-cercle sous forme d’icônes. Lorsque le conducteur tourne le bouton de commande MMI central, les icônes imitent le mouvement jusqu’à ce que la fonction souhaitée soit sélectionnée en appuyant sur le bouton. Le contenu peut donc être communiqué au moyen d’un langage visuel distinctif, ce qui permet de le saisir plus rapidement et plus intuitivement qu’avec du texte pur.

Audi drive select

L’Audi A1 project quattro est équipée du même système Audi drive select qui peut être commandé en option sur l’Audi A4 B8 de l’époque. Cela permet au conducteur de présélectionner l’une des deux configurations spécialement adaptées pour la transmission, les caractéristiques de changement de vitesse et les amortisseurs magnétiques.

Le réglage par défaut est le mode « efficiency », qui est automatiquement activé à chaque démarrage du moteur. Dans ce mode, le moteur et la transmission répondent doucement à l’utilisation de l’accélérateur et des palettes de changement de vitesse. Ce paramètre est idéal pour un style de conduite détendu, tout en offrant un énorme potentiel pour réduire efficacement la consommation de carburant, et donc aussi les émissions.

En mode « efficiency », le moteur électrique n’est pas déployé comme source de couple supplémentaire; au lieu de cela, il est utilisé de manière sélective comme la seule source d’énergie pour entraîner une réduction tangible de la consommation. À cette fin, le système utilise une multitude de paramètres qui peuvent lui être transmis via le système de navigation. Grâce à la capacité du système de navigation à détecter les différences d’altitude le long de l’itinéraire, les phases de régénération ainsi que l’augmentation des besoins énergétiques sur les pentes peuvent être calculées avant même le début du voyage. Cela permet également un fonctionnement particulièrement efficace du véhicule en exploitant le moteur électrique de manière optimale.

Sur des itinéraires prédéfinis avec accès à une prise de courant sur le lieu de destination, l’Audi A1 project quattro peut parcourir des distances allant jusqu’à 100 kilomètres en utilisant uniquement l’énergie électrique – et rapidement aussi : elle est capable d’atteindre une vitesse considérablement supérieure à 100 km/h. Le moteur à combustion ne coupe à nouveau que lorsque la capacité de la batterie est tombée en dessous de 20% du maximum.

Le mode « efficiency » fait également clignoter des messages sur l’écran central pour conseiller au conducteur de désactiver les systèmes énergivores, tels que le compresseur de la climatisation automatique, ou de fermer toutes les fenêtres ouvertes.

Le mode « dynamic » est conçu pour produire la sensation de conduite dynamique mais confortable qui est si typique de la marque et que les conducteurs Audi attendent de leur voiture. Dans ce mode, l’électronique du véhicule exploite également le couple disponible du moteur électrique pour obtenir une accélération extra-sportive ainsi qu’une excellente dynamique latérale.

Motorisation

La sportivité Audi caractéristique plus une toute nouvelle dimension d’efficience – tout est dû à la nouvelle combinaison d’un moteur FSI turbocompressé de pointe avec un moteur électrique et un calculateur innovant.

Sous le capot de l’Audi A1 project quattro se trouve un quatre cylindres TFSI de 1,4 litre. Ce moteur turbo est une version évoluée de la motorisation de l’Audi A3 8P. Alors que le 1.4 TFSI développe 125 ch (92 kW) dans l’A3, il délivre 150 ch (110 kW) à 5 500 tr/min dans le showcar. Son couple maximal de 240 Nm est disponible sur une large bande de régime de 1 600 à 4 000 tr/min.

Les ingénieurs Audi ont depuis longtemps prouvé le potentiel de performance de la technologie FSI turbocompressée, à la fois sur les pistes de course du monde entier et sur la route. En effet, un jury d’experts a décerné la distinction de « Moteur de l’année » au 2.0 TFSI pour la troisième année consécutive en 2007.

Le nouveau 1.4 TFSI s’appuie sur ce même concept afin de maximiser l’efficience d’une part et les performances d’autre part. Les injecteurs multi-points permettent une formation de mélange très homogène et une combustion extrêmement efficace. C’est également un moyen efficace d’aider à réduire les émissions polluantes.

Le turbo intégré promet une réactivité optimisée et une accumulation de couple encore plus harmonieuse. 80 % du couple est disponible à partir de 1 250 tr/min, c’est-à-dire à peine au-dessus du régime de ralenti. Et malgré sa puissance, le 1.4 TFSI établissait également de nouvelles normes de référence dans sa catégorie par sa sonorité.

Traction avant + propulsion = quattro

La transmission de puissance aux roues avant est la tâche de la sportive boîte de vitesses Audi S-tronic. Elle permet aux conducteurs d’effectuer des changements de vitesse ultra-rapides, sans pédale d’embrayage et sans interruption du flux de puissance. Les changements de vitesse peuvent également être entièrement automatisés si le conducteur le souhaite. Si le conducteur souhaite changer de vitesse manuellement, il peut le faire en utilisant les palettes de changement de vitesse montées sur le volant. La marche arrière et le stationnement, quant à eux, sont engagés à l’aide du bouton du levier de vitesses sur la console centrale.

Lorsque le moteur à combustion est utilisé seul, la puissance est fournie aux roues avant du concept car. Si la voiture est propulsée uniquement par le moteur électrique, en revanche, le véhicule se transforme en propulsion. Le moteur électrique de 41 ch (30 kW) transmet sa puissance directement aux roues arrière; le différentiel compense tout glissement d’un côté.

Cependant, lorsque les deux unités motrices fonctionnent à l’unisson, le concept car se transforme en véritable quattro et peut compter sur tous les avantages du système à quatre roues motrices. Cela garantit un couple total élevé de 440 Nm : 240 Nm du 1,4 TFSI plus 200 Nm supplémentaires du moteur électrique.

La phase de régénération est l’un des instruments les plus importants de ce véhicule pour optimiser l’efficience : l’énergie de freinage libérée pendant les phases de décélération est retransformée en énergie électrique au lieu d’être libérée sous forme de chaleur et gaspillée.

L’Audi A1 project quattro peut en principe fonctionner de manière autonome, en utilisant un fonctionnement mixte du moteur à combustion et du moteur électrique. Grâce à la commande intelligente des deux unités d’entraînement, à la régénération d’énergie ainsi qu’à la fonction de démarrage / arrêt automatique, la consommation de carburant diminue d’environ 16% par rapport à un véhicule fonctionnant uniquement avec un moteur à essence. Bien que les composants du moteur électrique ajoutent environ 70 kilogrammes au poids total, la consommation en carburant est de seulement 4,9 litres aux 100 km en mode mixte, tandis que les émissions de CO2 ne dépassent en moyenne que 112 g/km.

Le fonctionnement électrique sur des distances plus courtes, cependant, est une alternative particulièrement intéressante offerte par ce véhicule qui profite à l’environnement et au portefeuille du propriétaire – d’autant plus que les performances obtenues dans ce mode et l’autonomie de plus de 100 kilomètres sont parfaitement satisfaisantes.

La recharge à partir des prises de courant permet de réaliser une économie d’environ 6,50 euros par 100 km – ou 70 % par rapport au prix du carburant en SP98.

Châssis

Le deuxième ingrédient fondamental pour une excellente dynamique de maniabilité est fourni par la conception sophistiquée du châssis, comprenant la suspension avant McPherson et la suspension arrière indépendante à quatre bras. Les grandes jantes de 18 pouces avec des pneus Goodyear en 225/35 R18 améliorent à la fois le plaisir de conduire et la sécurité.

Le châssis dynamique est réglé pour une maniabilité sportive et agile combinée à une excellente stabilité, et fait des virages un plaisir particulier. De plus, le châssis excelle avec un niveau de confort de conduite adapté aux catégories de véhicules supérieures.

Le système de freinage avec ses disques de grand diamètre (mesurant 312 mm de diamètre au niveau des roues avant) est plus qu’une nécessite face à la puissance totale. Le système promet une puissance de freinage exceptionnelle.

La direction électromécanique avec assistance électrique sensible à la vitesse est également une aubaine pour une maniabilité agile. Le système offre une sensation de direction optimale combinée à une faible sensibilité à l’excitation de la chaussée et à une réduction considérable de la consommation d’énergie.

Les atouts spécifiques de la suspension à quatre bras proviennent de la manière dont elle répartit les fonctions d’absorption des forces longitudinales et latérales. Ceci permet une grande rigidité latérale d’une part pour un dynamisme et une sécurité de conduite optimaux, tout en offrant une grande flexibilité longitudinale d’autre part pour améliorer le confort de conduite.

Les amortisseurs déploient une technologie très innovante sous la forme de l’Audi magnetic ride, qui a déjà fait ses preuves dans l’Audi R8 et le TT. Le fluide conventionnel de l’amortisseur est remplacé par un fluide magnéto-rhéologique dont la viscosité peut être contrôlée au moyen d’un champ électromagnétique. Cet effet permet à tout moment d’adapter électroniquement les caractéristiques d’amortissement en excitant les électroaimants.

L’Audi Magnetic Ride capitalise sur cette qualité pour rendre les forces d’amortissement appropriées disponibles dans toutes les situations de conduite, optimisant ainsi le confort de conduite et la dynamique de performance. Un ordinateur relié à un système de capteurs interprète la situation de conduite actuelle à une vitesse d’une fraction de seconde. Dans le même temps, les conducteurs peuvent choisir entre deux modes de conduite différents, selon qu’ils souhaitent avoir une conduite nettement sportive – avec le fluide magnéto-rhéologique à faible viscosité – ou une conduite plus axée sur le confort.

Photos : 4Legend.com / Audi