Christophorus Edition XL Vol.2 – Le magazine Porsche en grand format

Depuis de décennies, Porsche a son magazine officiel disponible pour les clients et via abonnement : Christophorus. Depuis 2019, une nouvelle version – plus grande et accessible dans de nombreux points presse en Allemagne, en Autriche et en Suisse – a fait son apparition offrant au passage plus de contenus exclusifs : le magazine Christiphorus Edition XL. Le Volume 2 est actuellement disponible chez les buralistes.

Un deuxième volume tourné vers l’humain

Alors que le premier volume de l’édition XL de Christophorus (de décembre 2018) se concentrait sur divers véhicules Porsche pour les 70 ans du constructeur automobile, le deuxième volume est orienté vers les conducteurs, mettant en avant certaines personnalités du monde Porsche : Angelique Kerber, Neo Rauch, Daniel Hope, Patrick Long, Etienne Salomé, R Gruppe, …



Le plus ancien Club Porsche du monde est également présenté via certains de ses membres accompagnés de leurs véhicules.

Chaque personne est présentée dans un univers automobile comportant différents modèles.

Cette deuxième édition de ce magazine XL met en avant des informations personnelles sur le milieu de vie des artistes, des musiciens, des athlètes et des passionnés.

Avis

L’éditeur allemand Delius Klasing démocratise le célèbre magazine des propriétaires de Porsche, Christophorus. Cette version plus grande est disponible dans de nombreux points de vente en Europe et e focalise sur certaines thématiques intéressantes et sortant de l’ordinaire.

Ce magazine en allemand s’adresse avant tout aux amateurs, collectionneurs et fans de Porsche. De superbes photos et de beaux récits sont mis en avant dans un magazine de qualité de type lifestyle.

Ce livre peut être acheté en librairies allemandes et sur le site de l’éditeur.

Caractéristiques

172 pages

166 photos en noir et blanc

Dimensions : 26.5 x 35.8 x 0,8 cm

Langue : Allemand

Publication: Décembre 2019

Éditeur : Delius Klasing

ISBN: 978-3-667-11754-0

Prix : 15 euros TTC

Photos : 4Legend.com