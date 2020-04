Audi A6 Avant TFSI e quattro – Une version hybride rechargeable

Dans la foulée de l’A6 Berline, c’est au tour du grand break d’Audi de faire son entrée sur le marché en version hybride rechargeable (PHEV). Le nouveau système de gestion intelligente de la propulsion avec stratégie d’exploitation prédictive permet à la nouvelle Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro d’atteindre une grande autonomie électrique, une faible consommation de carburant et des performances dynamiques. L’Audi A6 Avant hybride rechargeable embarque une foule d’équipements de série, dont le pack extérieur S line, l’Audi virtual cockpit, les phares Matrix LED, mais aussi une suspension sport et des sièges sport.

La marque aux anneaux propose désormais son célèbre grand break en version hybride rechargeable : la nouvelle Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro délivre une puissance totale de 367 ch (270 kW) (consommation de carburant en cycle combiné en l/100 km : 2,1 – 1,9 ; consommation électrique en cycle combiné en kWh/100 km : 18,1 – 17,6 ; émissions de CO2 en cycle combiné en g/km : 48 – 44). Son concept motopropulseur combine un moteur 2.0 TFSI de 252 ch (185 kW) et de 370 Nm de couple avec un puissant moteur électrique. Ce moteur synchrone à aimants permanents affiche une puissance maximale de 105 kW et un couple maximal de 350 Nm. Associé à l’embrayage de coupure, il est intégré à une boîte de vitesses S tronic à 7 rapports qui fait appel à la technologie ultra pour transmettre le couple à une transmission quattro. L’Audi A6 Avant PHEV dispose ainsi en permanence d’une transmission intégrale efficace garantissant une traction et une agilité dynamique de haut niveau. Le couple total maximal de 500 Nm est disponible à une vitesse de rotation de 1 250 tr/min.

L’Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro enregistre une autonomie électrique de jusqu’à 51 kilomètres d’après le cycle WLTP. L’A6 Avant PHEV passe de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Elle atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et, en mode tout électrique, ce modèle hybride rechargeable est capable de tutoyer les 135 km/h (consommation de carburant en cycle combiné en l/100 km : 2,1 – 1,9 ; consommation électrique en cycle combiné en kWh/100 km : 18,1 – 17,6 ; émissions de CO2 en cycle combiné en g/km : 48 – 44).

Autonome : la gestion de la propulsion et la stratégie d’exploitation prédictive

Le système motopropulseur de ce modèle hybride rechargeable d’Audi est conçu pour permettre aux clients d’effectuer la majeure partie de leurs trajets quotidiens en mode électrique et donc, sans émissions locales. Trois choix s’offrent à eux : le mode EV pour la conduite électrique pure, le mode Hybrid qui combine efficacement les deux types de motorisation et enfin, le mode Hold qui conserve l’énergie électrique pour l’utiliser quand le conducteur le souhaite.

Dans le mode Hybrid, la stratégie d’exploitation prédictive garantit une efficacité maximale et privilégie dans le maximum du possible l’utilisation de l’énergie électrique. Elle commande la propulsion de manière à ce que le dernier tronçon du trajet avant d’arriver à destination puisse être parcouru en mode tout électrique et que la batterie soit chargée au préalable par le biais du moteur à combustion si nécessaire. Le predictive efficiency assist se charge de planifier avec précision une étape du trajet. Pour ce faire, il exploite une grande quantité de données, telles que les informations de navigation et de circulation en ligne ou le style de conduite, ainsi que les signaux des capteurs du véhicule, qu’il s’agisse de la caméra ou des radars. Il gère les moteurs et choisit quand recourir à la roue libre moteur coupé ou à la récupération en roue libre.

Connectée et confortable : équipement de recharge et gestion de la recharge

Les clients peuvent utiliser l’application myAudi pour gérer la recharge et prérégler la climatisation avant le départ. Le système de climatisation fonctionne avec une pompe à chaleur haute performance qui récupère la chaleur résiduelle des composants du moteur électrique. Par ailleurs, les clients peuvent recharger leur véhicule hybride rechargeable aux bornes de recharge publiques (puissance maximale de 7,4 kW) à l’aide d’un câble mode 3 fourni de série. La batterie lithium-ion est ainsi rechargée en environ deux heures et demie. Sur la route, l’Audi e-tron Charging Service donne accès à plus de 140 000 points de recharge publics dans 24 pays européens. L’application myAudi dispose d’un planificateur d’itinéraires qui indique la localisation des bornes.

La fonctionnalité dans les gènes : 405 litres de coffre et un plancher de chargement plat

La batterie lithium-ion emmagasinant 14,1 kWh d’énergie est logée à l’arrière du véhicule et intégrée de telle sorte que le compartiment à bagages conserve un espace plat et confortable. La capacité du coffre s’élève à 405 litres, et le plancher de chargement est à niveau. Cette configuration permet aussi de charger et de transporter facilement des objets encombrants et volumineux. Lorsque les dossiers des sièges arrière sont rabattus, le coffre atteint un volume de 1.535 litres.

Photos : Audi