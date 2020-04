Nouvelles options de performance Techart pour les Porsche 911 type 992

La gamme d’équipements Techart offre à tous les propriétaires de Porsche 911 un monde d’options de personnalisation et de mises à niveau sportives pour le style de la carrosserie et l’aérodynamique, l’intérieur, la puissance du moteur et la conduite dynamique. Un nouveau système d’échappement en titane est également disponible pour une sonorité plus sportive.

Un nouvel échappement léger en titane

Techart lance un nouvel échappement sport en titane avec une gestion dynamique du son. Les valves d’échappement sont ajustées dynamiquement, offrant des plages sonores extraordinaires et un retour émotionnel à volonté. Les caractéristiques sonores peuvent être ajustées par le conducteur en utilisant le commutateur de mode de conduite et est également ajusté automatiquement en fonction de la manière de conduire. Si la voiture est une Carrera S ou Carrera 4S équipée d’un powerkit Techart, le passage de Normal à Sport ou Sport Plus met à disposition la puissance supplémentaire de 60 chevaux pour les modèles avec filtre à partiules (80 ch sans).

L’échappement sport Techart en titane pèse 40% de moins par rapport à une version en acier inoxydable. Le système d’échappement est prêt à installer et comprend le silencieux Techart commandé par valve, le calculateur de gestion des vannes et le faisceau de câbles requis.

Nouveaux embouts d’échappement en carbone

Les embouts d’échappement en carbone Techart sont disponibles en finition brillante ou mate, pour mettre en valeur l’arrière de la Porsche 911. Les garnitures en carbone de Techart s’adaptent à la 911 en conjonction avec le système d’échappement sport Techart ou le système d’échappement sport Porsche

Plus de puissance pour les Porsche 911 Carrera S et Carrera 4S

Techart propose de booster la puissance des moteur boxer 6 des Porsche 911 Carrera S et Carrera 4S via le calculateur Techart Techtronic. Sur les modèles sans filtre à particules, le gain de puissance offert est de 80 chevaux (59 kW) qui se traduit par une puissance globale de 530 chevaux (390 kW). Le couple maximal est augmenté de 100 Nm, passant à 630 Nm. Pour les dernier modèles de 911 équipés de filtres à particules, le gain est de 60 ch (44 kW) avec 80 Nm supplémentaire. Ainsi la puissance totale est de 510 ch (375 kW) et le couple maximal de 610 Nm.

L’un des points forts des kits moteur de Techart est son intégration intelligente dans la gestion électronique du véhicule. La mise à disposition de la puissance est activée dans les modes de conduite Sport et Sport Plus. Par conséquent, le commutateur du bouton de mode de conduite standard est tout ce qu’il faut pour entrer dans un nouveau niveau de performances de conduite. En mode normal, la Porsche 911 peut toujours être conduite avec ses performances d’origine tout comme sa consommation de carburant. Enfin, le Techart Techntronic prend en compte les systèmes d’assistance de la 911, comme le Wet mode. En mode humide, le kit de puissance Techart réduit automatiquement l’augmentation de puissance.

Photos : Techart