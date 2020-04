Audi se retire du DTM fin 2020

En voie de devenir un fournisseur de mobilité premium avec une empreinte carbone neutre, Audi réoriente le programme de sport automobile de la marque : la marque aux quatre anneaux ne prolongera pas son engagement dans la série de courses de voitures de tourisme DTM au-delà de la saison 2020. Le conseil d’administration d’AUDI AG a également pris cette décision à la lumière des défis économiques liés à la pandémie du coronavirus et l’a communiquée le lundi 27 avril 2020 à l’ITR e.V., l’organisation faîtière du DTM. Par conséquent, l’implication réussie en Formule E et dans les courses clients sera au centre des futures activités de sport automobile d’Audi. La marque est représentée en Formule E depuis le lancement de la populaire série de courses entièrement électriques en 2014. Avec 41 trophées, Audi Sport ABT Schaeffler a été l’équipe de Formule E la plus titrée au fil des ans. Hors piste, Audi prévoit de générer environ 40% de ses ventes de voitures électriques et d’hybrides rechargeables d’ici 2025.

« Audi a façonné le DTM et le DTM a façonné Audi. Cela démontre le pouvoir du sport automobile – sur le plan technologique et émotionnel », déclare Markus Duesmann, président du conseil d’administration d’AUDI AG. « Avec cette énergie, nous allons accélérer notre transformation en fournisseur de mobilité électrique sportive et durable. C’est pourquoi nous concentrons également nos efforts sur la piste de course et nous disputons systématiquement le «Vorsprung» de demain. La Formule E offre une plate-forme très attractive pour cela. Pour la compléter, nous étudions d’autres formats progressifs de sport automobile pour l’avenir. »

Audi revient sur un passé extrêmement réussi en DTM. Ayant marqué 23 titres de champion, dont onze titres de pilotes, plus 114 victoires, 345 podiums, 106 pole positions et 112 tours les plus rapides, Audi a façonné le DTM de 1990 à 1992 et à partir de 2000. Avec trois des trois titres de championnat possibles, de nombreux podiums et de nombreux autres records, l’année 2019 a jusqu’à présent été la saison de DTM la plus réussie de l’histoire de la société.

Audi souhaite poursuivre ces succès au cours de la saison 2020 et faire ses adieux aux fans du DTM avec une défense du titre réussie dans les trois championnats.

« Nous espérons que cette situation actuellement difficile s’améliorera bientôt et que nous serons toujours en mesure de disputer quelques courses DTM cette année », a déclaré Hans-Joachim Rothenpieler, membre du directoire d’AUDI AG en charge du développement technique. « Les fans mériteraient cela, tout comme l’ITR, nos pilotes ainsi que nos équipes et partenaires, qui auront désormais un préavis suffisant pour se repositionner pour la période après 2020. Le succès du sport automobile est – et continuera d’être – un élément important de l’ADN d’Audi. »

Photos : Audi