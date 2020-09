Audi accueille de nouveaux apprentis afin de les former

C’est le moment : lancez-vous dans une carrière! Environ 420 apprentis et 23 étudiants de premier cycle en double études commencent aujourd’hui leur carrière professionnelle chez Audi à Ingolstadt.

Formation dans 18 domaines

La marque aux quatre anneaux forme ses nouveaux venus dans un total de 18 domaines professionnels depuis plus de 70 ans à Ingolstadt. Le premier jour pour les nouveaux arrivants cette année est cependant assez différent de la routine habituelle. Les différents groupes professionnels sont reçus au centre de formation à des moments différents – «coronavirus-ready» – et amenés dans les salles de groupe respectives. Ils y sont accueillis par vidéo par Sabine Maaßen, membre du comité de direction en charge des ressources humaines et par le président du comité d’entreprise Peter Mosch, ainsi que par les anciens apprentis d’Audi, entre autres. Cette procédure garantit une distance suffisante entre les groupes.

« Il est particulièrement important pour nous de garantir à nos nouveaux apprentis le meilleur départ possible dans un apprentissage tourné vers l’avenir, malgré la situation difficile », a déclaré Christoph Hermreck, responsable de la coordination de la formation professionnelle. Les outils d’apprentissage numérique jouent également un rôle central : « Nous avons déjà acquis une grande expérience dans ce domaine grâce à la conversion aux plateformes numériques et à l’apprentissage virtuel. La nouvelle génération d’apprentis en profite. » Peter Mosch souligne que : « Seul un apprentissage solide et moderne peut préparer au mieux les collaborateurs qualifiés de demain aux défis de l’avenir. Et nous offrons à nos jeunes employés Audi exactement ce type de formation. »

Avec une double formation professionnelle, la marque aux quatre anneaux propose une formation pratique aux compétences tournées vers l’avenir liées aux automobiles et aux systèmes connectés, à la gestion des données et aux systèmes de communication modernes. Les apprentis acquièrent un savoir-faire pratique dans le centre de formation ou dans les stations d’apprentissage tout en étant également dotés de connaissances théoriques à l’école professionnelle. Une nouveauté cette année est l’apprentissage commercial dans le domaine de la gestion de la digitalisation, un élargissement de l’apprentissage pour les anciens assistants de gestion informatique. En tant que fonction d’interface entre l’informatique et le domaine spécialisé, l’accent est ici également mis sur le développement numérique de modèles commerciaux et sur les thèmes de la protection et de la sécurité des données. Audi adapte ainsi sa formation professionnelle au processus de numérisation au sein de l’entreprise et forme des spécialistes dans des domaines pertinents à un stade précoce. Pour la première fois, un paramédical est également en formation. Une autre offre dans la gamme d’apprentissage est la possibilité de qualification supplémentaire dans divers domaines professionnels dont le réseautage numérique ou la fabrication additive (impression 3D). Ceux-ci sont complétés par un examen supplémentaire de la Chambre de commerce et d’industrie (IHK).

Audi dual : un double cursus

En plus de la formation professionnelle, l’entreprise propose également le programme de double formation «Audi dual». Dans ce cas, en plus du contenu théorique du cours, le programme comprend également des travaux pratiques au sein de l’entreprise. « Un double cursus fournit une longueur d’avance orientée vers la pratique vers les carrières incroyablement variées de notre entreprise », déclare Marco Reich, responsable de la coordination des formations doubles. La tendance à l’informatique et à la numérisation, à côté du sujet technique de la construction mécanique, se manifeste également dans les domaines d’études proposés. Le constructeur automobile coopère à cette fin avec l’Université technique d’Ingolstadt et l’Université technique de Munich.

Après avoir réussi, l’entreprise automobile garantit aux étudiants et aux apprentis un poste permanent.

La phase de candidature pour l’année de formation 2021 est actuellement en cours. Les candidats potentiels peuvent encore postuler via le site carrière Audi jusqu’au 16 octobre. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Photo : Audi