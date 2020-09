Un nouvel échappement Akrapovič pour l’Audi RS Q8

La toute dernière création d’Akrapovič est un système d’échappement innovant Evolution Line (Titanium) pour l’Audi RS Q8 entièrement conçu à partir d’une feuille blanche.

Akrapovič a mis à profit les connaissances acquises en travaillant avec des moteurs V8 de 4,0 litres pour développer cet échappement à la sonorité et aux performances optimales. Fabriqué entièrement à partir de titane ultraléger de haute qualité, le système d’échappement Evolution Line (Titanium) comporte un silencieux central encadré par deux valves – dont les châssis sont coulés dans la fonderie maison d’Akrapovič – et un jeu de link pipes avec un raccord en X. Cette configuration permet aux gaz d’échappement et à la pression émanant des deux côtés du moteur de se mélanger, produisant une sonorité incomparable.

Les impulsions de pression des gaz d’échappement communiquent dans deux zones du système d’échappement Evolution Line (Titanium), créant une configuration sonore unique conçue pour offrir un maximum de plaisir. Tout d’abord, le raccord en X situé dans la section des link pipes donne au système d’échappement, à hauts régimes, une sonorité de course de haute fréquence caractéristique d’Akrapovič, complété par le grondement profond et emblématique de la marque à mesure que l’on monte dans les tours, qui résonne dans le silencieux arrière, produisant le rugissement reconnaissable d’un V8, clairement associé à l’énorme couple que peut fournir ce moteur. Un mode confort permet aussi de conduire la voiture sans entendre de bruit indésirable pour ceux qui s’assoupissent parfois au volant.

Le design du système Evolution Line (Titanium) n’est pas simplement dissimulé sous la voiture : il est complété par deux sorties d’échappement en fibre de carbone et titane ressortant de chaque côté de l’arrière de l’Audi RS Q8, comme déjà vu sur le système réalisé par Akrapovič pour les dernières Audi RS 6 Avant et RS 7 Sportback, lancé par l’entreprise slovène plus tôt en 2020. Ces sorties d’échappement fabriquées à la main ont une forme dynamique ; leur enveloppe extérieure en fibre de carbone est parfaitement assortie à la partie intérieure en titane sablée et traitée afin de donner à cet échappement une excellente touche de finition.

Cependant, il n’est pas juste question de design, de perfection visuelle et de son époustouflant : l’échappement offre d’excellentes performances et augmente la puissance de 9,4 ch (6,9 kW) à 5 600 tr/min, ajoutant 17,2 Nm de couple à 2 500 tr/min. Ces chiffres ont été enregistrés pendant les essais sur le banc de puissance maison d’Akrapovič lors de tests consécutifs, avec le RS Q8 équipée de l’Evolution Line (Titanium) face à la même voiture équipée du système d’échappement sport RS d’origine. Le poids est également réduit de 43 % par rapport au système d’échappement sport Audi RS d’origine. Le système d’échappement Evolution Line (Titanium) d’Akrapovič est prêt à l’emploi et, grâce à son homologation en Europz, il n’y a nul besoin de régler l’ECU.

Photos : Akrapovič