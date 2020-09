DTM – Double podium pour Audi sous la pluie à Assen

Après la quintuple victoire de samedi, Audi a également réalisé un bon résultat lors de la course DTM du dimanche 6 septembre 2020 à Assen avec les deuxième, troisième, quatrième et cinquième places. Robin Frijns et Nico Müller ont offert un double podium à l’Audi Sport Team Abt Sportsline.

De fortes averses de pluie ont causé des conditions difficiles durant la course du dimanche. Pour Robin Frijns, il y a eu la première surprise dès la grille de départ : sa partenaire Maike Frik, responsable de l’organisation de l’Audi Sport Team Abt Sportsline, se tenait devant son Audi RS 5 DTM bleue en tant que «grid girl». « L’année dernière, elle a fait la promesse de le faire pour moi lorsque je remporte ma première victoire en DTM », a déclaré Frijns. « Respectez le fait qu’elle non seulement s’en souvienne, mais aussi qu’elle ait réussi dans ces conditions météorologiques. »

Frijns n’a pas déçu son partenaire par la suite. Au onzième tour, il a dépassé Loïc Duval de Audi Sport Team Phoenix, qui menait jusque-là, puis a continué à s’éloigner de ses poursuivants. Le Néerlandais était aux prises avec des pneus avec une avance de près de dix secondes. « J’ai été assez surpris de n’être que deuxième après l’arrêt au stand et d’avoir soudainement dû me battre avec Sheldon van der Linde (pilote BMW). »

Le Sud-Africain s’était opposé très tôt pour un changement de pneu, exactement la bonne stratégie sur piste mouillée. Un drapeau rouge peu avant la fin de la course a également été bénéfique pour van der Linde : le pilote BMW a pu changer de pneus pendant la pause et a défendu son avance après le redémarrage.

« Après le drapeau rouge, les conditions étaient très dangereuses », a déclaré Robin Frijns. « Il y avait une quantité extrême d’eau sur la piste. Il aurait été stupide de trop risquer et de perdre la deuxième place. Avec ma victoire hier et deuxième aujourd’hui, j’ai réussi à passer un excellent week-end devant ma foule locale. »

Frijns a récolté le plus de points à Assen et n’a plus que 26 points de retard sur son coéquipier Nico Müller au championnat des pilotes. Le Suisse a connu un déjà-vu de la veille dimanche. « Après un bon départ, j’étais coincé derrière Loïc et Robin », a déclaré Müller. « C’était ennuyeux de perdre à nouveau plusieurs places dans le premier tour. La mauvaise visibilité sous la pluie a rendu très difficile le rattrapage. Néanmoins, j’ai réussi à faire mon chemin jusqu’à la deuxième place derrière Robin. BMW a réussi une manœuvre assez intelligente avec l’arrêt au stand précoce pour Sheldon. Le drapeau rouge les a bien sûr aidés encore plus. La troisième place est un bon résultat, mais nous n’avons pas obtenu le maximum ici. La soif de victoire est de plus en plus grande. »

Loïc Duval a dû se contenter de la quatrième place après sa première avance. « Nous devons découvrir pourquoi nous n’avons pas pu maintenir le rythme dès les premiers tours, sinon j’aurais gagné facilement aujourd’hui », a déclaré le Français. « Lorsque mon équipe m’a remis des pneus pluie à l’arrêt au stand, j’ai pensé que c’était une erreur au début, mais c’était juste, car il a recommencé à pleuvoir. Son coéquipier Mike Rockenfeller, quant à lui, a eu des slicks et a dû s’arrêter aux stands pour un deuxième changement de pneu. Il a raté de peu les points à la onzième place.

Le champion en titre René Rast de l’Audi Sport Team Rosberg a obtenu la pole position lors d’une séance de qualification serrée sur une piste sèche dimanche. « Mais la course ne s’est pas encore déroulée dans notre direction », a déclaré Rast après une cinquième place très disputée. « Il y avait beaucoup de décisions à prendre dans ces conditions. Parfois nous avions raison, parfois non. De plus, nous avons eu un petit problème technique avec la voiture qui m’a coûté de la puissance. J’ai encore perdu beaucoup de points contre Nico et Robin, mais nous continuerons à nous battre. Beaucoup de choses peuvent encore arriver cette saison. Son coéquipier Jamie Green n’a pas marqué de points à la douzième place après deux changements de pneus. »

Ferdinand Habsburg a de nouveau marqué des points pour l’équipe cliente WRT Team Audi Sport à la septième place.

« C’était une autre course passionnante de DTM », a déclaré Dieter Gass, directeur d’Audi Motorsport. « Avec la pluie au départ, les conditions étaient très difficiles. On ne savait pas vraiment si la piste se dessécherait ou si d’autres averses de pluie viendraient. Il y avait différents ensembles d’informations à ce sujet. Nous avons vu différentes stratégies de pneus. À la fin, un arrêt précoce était la stratégie chanceuse aujourd’hui. L’arrêt de course a également joué un rôle, car je pense que sans le drapeau rouge, nos pilotes auraient rattrapé Sheldon à la fin, mais c’est la course! Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième places sont une bonne performance globale de l’équipe. Nous attendons maintenant avec impatience le Nürburgring. »

Là, quatre autres courses DTM sont à l’ordre du jour lors des deux prochains week-ends.

Photos : Audi