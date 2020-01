Audi ASF concept W12 de 1993 – Un second concept car ASF à moteur W12 et avec le quattro

Un mois seulement après avoir dévoilé à l’IAA 1993 son premier concept car ASF (Audi Space Frame) motorisé par un V8 TDI, Audi montre au public japonnais l’Audi ASF concept W12 au salon automobile de Tokyo en octobre 1993. Par rapport au premier concept car, la carrosserie était peinte en rouge Imperial et la motorisation était un W12 de 4,8 litres avec cinq soupapes par cylindre, développant 354 ch (260 kW) et 480 Nm.

Un moteur W12 de 354 ch (260 kW)

Le nouveau moteur W12 présenté dans le concept car Audi ASF à Tokyo est un moteur qui combine des performances exceptionnelles avec le summum du raffinement.

Le « W » dans la désignation du moteur indique la configuration des 12 cylindres : deux rangées de quatre cylindres disposées dans un V à 120 degrés et la troisième rangée de quatre cylindres au centre du V.

Cet agencement permet d’avoir un moteur extrêmement compact, pas beaucoup plus long qu’un quatre cylindres conventionnel, ce qui permet de construire des voitures de luxe avec des dimensions extérieures compactes, comme le démontre le concept car Audi ASF présenté à Tokyo.

Ce très court douze cylindres de 4,8 litres développe 354 ch (260 kW) à 6 300 tr/min. Le moteur dispose de 60 soupapes pour un débit de gaz optimal, avec 5 soupapes par cylindre : 3 soupapes d’échappement et 2 soupapes d’admission.

Le très fort couple (pour l’époque) fourni par le moteur douze cylindres est tout aussi impressionnant que son raffinement : le couple maximal de 480 Nm est développé à 3 500 tr/min, mais au moins 90% de ce chiffre (425 Nm) sont disponibles sur une large bande de régime de 2 700 à 5 100 tr/min. Et même à 1000 tr/min, soit à peine 500 tr/min au-dessus du régime de ralenti, le moteur offre toujours un couple de 360 ​​Nm pour une puissance de traction massive.

La gamme de moteurs Audi du début des années 1990 comprennait des versions à quatre cylindres, cinq cylindres, V6 et V8, de sorte que le moteur W12 s’intégrerait bien à l’extrémité supérieure de la gamme. Le moteur W12 est d’ailleurs arrivé en production quelques années plus tard (2001) sur l’Audi A8 L W12 via une version plus puissante (6.0 W12 de 420 ch et 550 Nm).

Caractéristiques techniques du W12

L’utilisation de l’aluminium sur l’Audi ASF concept n’est pas limitée à la carrosserie : les principaux composants du moteur W12, y compris le carter, les culasses et le carter d’huile, sont également fabriqués à partir de ce métal léger.

Les trois culasses à flux transversal ont chacune deux arbres à cames, qui actionnent cinq soupapes par cylindre via des poussoirs hydrauliques. Il y a trois soupapes d’admission et deux soupapes d’échappement : une disposition qui donne un débit de gaz maximal, car elle permet à un plus grand volume de mélange frais d’entrer dans la chambre de combustion dans un laps de temps donné, et atteint ainsi une efficacité maximale.

Le vilebrequin en acier à cinq roulements a quatre tourillons avec trois tiges de connexion sur chaque tourillon; les masses en rotation sont complètement équilibrées par deux arbres d’équilibrage auxiliaires.

Le système de gestion du moteur dispose de deux calculateurs distincts, qui reçoivent leurs entrées via un « accélérateur électronique ». Ce système comprend une injection de carburant séquentielle, une commande sélective de cognement cylindre par cylindre et un allumage direct via douze bobines distinctes.

Le contrôle complet des émissions est assuré par deux convertisseurs catalytiques avec trois capteurs d’oxygène chauffés, une recirculation des gaz d’échappement et une injection d’air secondaire. En soufflant de l’air frais dans les orifices d’échappement pendant la phase de réchauffement, les hydrocarbures imbrûlés (HC) et le monoxyde de carbone (CO) sont brûlés immédiatement en aval des soupapes d’échappement. Cela réduit les émissions et permet aux convertisseurs catalytiques de s’allumer plus rapidement.

L’Audi Space Frame concept a attiré beaucoup d’attention depuis sa première présentation publique au salon automobile de Francfort 1993. Cet intérêt n’est pas immérité, car il s’agit d’un nouveau concept dans une voiture proche de la production montrant comment l’aluminium peut réduire considérablement le poids de la structure et de la carrosserie.

En combinant le design de la carrosserie Space Frame avec le moteur W12 extrêmement court, Audi montrait comment les dimensions compactes de la carrosserie sont également possibles dans la catégorie des voitures de luxe, avec un concept entièrement compatible avec le confort des passagers, un logement généreux et un moteur de haute performance.

Selon les calculs initiaux d’Audi, le moteur W12 dans une carrosserie aérodynamique et légère en aluminium avec transmission automatique et transmission intégrale quattro serait capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes. La vitesse maximale est limitée à 250 km/h.

Présentation à Tokyo et à Birmingham

La carrosserie en aluminium de 5,03 m de long du Concept Car d’Audi était présentée à Tokyo (puis à Birmingham) avec une finition rouge bordeaux très foncée (rouge Imperial), et l’intérieur était garni de tissu en soie dupion couleur platine.

Naturellement, le moteur W12, comme tous les modèles haut de gamme d’Audi, est combiné à une transmission intégrale quattro, ce qui garantit une excellente stabilité de conduite ainsi qu’une traction maximale. La boîte de vitesses automatique Tiptronic à quatre rapports fonctionne avec un programme de changement de vitesse dynamique avec cinq programmes de changement de vitesse différents.

Les jantes en aluminium forgées eb 8 J x 17 hautement polies ont un design à 5 branches et sont chaussées de pneus 225/55 R 17 W. Le showcar dispose également d’une toute nouvelle suspension avant à quatre bras. La suspension arrière est un développement supplémentaire de la disposition des bras trapézoïdaux. Divers composants de suspension sont également en aluminium pour réduire encore le poids le poids total du véhicule.

Photos : 4Legend.com / Audi