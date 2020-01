Formule E – Mauvaise course pour Porsche au Chili

Après un solide podium lors de l’ouverture de la saison à Diriyah (Arabie Saoudite), le Team TAG Heuer Porsche Formula E s’est vu refuser un nouveau meilleur résultat dans la troisième course de la saison 2019/2020 du Championnat de Formule E à Santiago du Chili. Neel Jani a été contraint de se retirer de la course après seulement quelques tours dans sa Porsche 99X Electric n°18. André Lotterer a franchi la ligne d’arrivée au E-Prix de Santiago à la 22ème place avec sa Porsche n°36, mais a ensuite été disqualifié pour avoir dépassé la quantité d’énergie maximale autorisée. La victoire est revenue à Maximilian Günther (BMW i Andretti Motorsport), devant António Félix da Costa (DS Techeetah) et Mitch Evans (Jaguar Racing).

Ayant commencé la course à partir de la douzième place, Jani a été impliqué dans un accident de course sans faute de sa part dans le premier tour et a dû revenir aux stands. Il a pu revenir sur le circuit routier long de 2 287 km, mais les dommages sur sa voiture ont été si graves qu’il s’est avéré impossible de continuer à courir. Lotterer s’était qualifié à la 14ème place mais a été impliqué dans un incident dans la course et a également dû faire un arrêt au stand pour les réparations. Il a réussi à continuer et à parcourir de nombreux kilomètres.

André Lotterer occupe la neuvième place du classement des pilotes; Neel Jani est actuellement en 23ème position. Après trois courses, la TAG Heuer Porsche Formula E Team est neuvième au classement par équipes. La quatrième course du Championnat ABB FIA Formula E 2019/2020 aura lieu le 15 février 2020 à Mexico.

Photos : Porsche