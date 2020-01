Envol des tarifs hors contrat d’Ionity : près de 75 euros pour recharger une Audi e-tron

Ionity – la joint-venture entre BMW Group, Mercedes-Benz AG, Ford Motor Company, et Volkswagen Group avec Audi et Porsche – lance à partir du 31 janvier 2020 un nouveau système de tarification basé sur le kilowattheure pour les clients non affiliés à travers son réseau européen de recharge haute puissance en croissance rapide, comptant actuellement plus de 200 bornes de recharge. Cela s’adresse aux clients n’ayant pas de contrat avec Ionity en direct ou via l’un des constructeurs automobiles membre du réseau de bornes de recharge. En conséquence, ils devront payer 0,79 euros par kWh, soit 75 euros la recharge complète pour une Audi e-tron : un prix au kilomètre beaucoup plus élevé qu’avec une voiture thermique. Pour ceux qui ont un contrat avec Ionity, la recharge est de l’ordre de 8 euros.



Les fournisseurs de services de mobilité connectés (MSP) tels que Audi e-tron Charging Service, Mercedes me Charge, BMW ChargeNow, Porsche Charging Service et Volkswagen WeCharge proposent des forfaits financièrement attractifs et sur mesure pour les automobilistes qui utilisent régulièrement le réseau européen de haute puissance Ionity. Ionity est également ouvert aux autres MSP souhaitant proposer ce réseau à leurs clients. Les clients qui, par exemple, n’utilisent pas régulièrement l’autoroute et n’ont pas de contrat avec un MSP, pourront recharger leurs véhicules électriques sur tous les sites du réseau Ionity à un prix basé sur le kilowattheure (kWh), soit à 0,79 euros par kWh (prix brut dans la devise spécifique au pays). Si l’on prend le cas d’une Audi e-tron 55 quattro avec une batterie de 95 kWh, cela représente une charge complète coutant au maximum 75,05 euros pour à peine 350 km d’autonomie : une petite fortune! L’abonnement mensuel est de 17,95 euros chez Audi afin de pouvoir utiliser le réseau Ionity, auquel il faut ajouter 0,33 euros/kwh durant chaque charge, contre 0,27 euros/kwh sur les bornes Tesla.

Rouler en électrique dans ces conditions ne va pas attirer de nouveaux adeptes. Ionity incite ainsi à s’abonner à leur service afin de profiter d’un tarif forfaitaire plus avantageux de 8 euros.

Michael Hajesch, PDG de Ionity, a déclaré : « Ionity a toujours eu pour objectif de construire un réseau uniforme et cohérent pour faire de la mobilité électrique transparente, à grande vitesse et longue distance à travers l’Europe une réalité. Offrir aux clients des niveaux de service inégalés est la clé de notre entreprise. En ce qui concerne les développements rapides de l’électromobilité, notre nouveau système de tarification offre une structure de tarification viable et transparente en Europe. En fonction de leurs besoins individuels, nos clients ont la liberté de choisir le modèle le plus approprié disponible. »

Il y a seulement quelques mois, Ionity a dévoilé une nouvelle génération de son chargeur HighPower (HPC), remportant la médaille d’or aux iF awards en 2019. la conception gagnante intègre un anneau lumineux LED multifonctionnel (HALO), qui agit comme une balise rassurante sur les autoroutes la nuit et permet aux conducteurs de trouver plus facilement des bornes de recharge. De plus, ce nouveau flux d’écran IHM avancé avec une navigation de menu optimisée offre aux clients un service intuitif, offrant des méthodes de paiement sans stress. Outre une conception innovante, le chargeur propose une IHM standardisée dans plusieurs langues européennes ainsi qu’une hotline 24h/24 et 7j/7, aidant les clients sur site en sept langues.

Actuellement, plus de 200 bornes de recharge avec plus de 860 bornes de recharge sont actives dans 20 pays. Ionity offre à ses clients des avantages significatifs en leur fournissant des bornes de recharge le long des autoroutes européennes équipées de plusieurs unités à chaque emplacement, capables de fournir jusqu’à 350 kW. Une fois le réseau prévu entièrement développé, les chargeurs Ionity couvriront 24 pays européens d’ici la fin de 2020, avec une énergie 100% renouvelable. La coentreprise suit systématiquement l’approche durable en réduisant considérablement l’impact environnemental de chaque voyage et en garantissant la tranquillité d’esprit aux conducteurs soucieux de l’environnement.

Photos : Ionity / Audi