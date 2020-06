Audi communique dans de nouveaux formats numériques

Audi ouvre un nouveau chapitre dans ses communications via les canaux numériques. Des journalistes du monde entier peuvent se familiariser avec de nouveaux produits, explorer des technologies et obtenir des informations exclusives dans des environnements virtuels. Outre l’aspect expérience, le dialogue occupe une place centrale. C’est pourquoi les nouveaux formats tels que «Audi TechTalk» mettent l’accent sur les interactions intensives entre les représentants des médias et les experts d’Audi.

Grâce aux lignes de données à haut débit, l’échange numérique entre pays, continents et océans est devenu une réalité quotidienne. AUDI AG utilise également de plus en plus les canaux numériques pour ses communications. Début juin 2020, l’«Audi TechTalk» a marqué une autre première réussie d’un format en ligne. Lors de la première session modérée du groupe d’experts, des journalistes internationaux ont approfondi le sujet de la charge électrique. Le contenu multimédia et les expositions prennent en charge les explications fournies par les ingénieurs Audi dans ce format. Lors des sessions de questions / réponses en direct, les équipes éditoriales participantes peuvent intensifier individuellement leurs connaissances de base. D’autres TechTalks suivront dans les prochains mois.

« De nouveaux formats créatifs nous permettent d’interagir avec nos contacts avec les médias, également dans les mondes numériques », explique Jörg Lindberg, responsable de la communication produit, technologie et sport automobile. « Surtout au vu des restrictions liées aux contacts et aux voyages liées au coronavirus ces derniers mois, le potentiel d’échange efficace et direct d’informations offertes par les formats multimédias comme le TechTalk est devenu évident. Elle s’étend jusqu’aux premières mondiales virtuelles comme dans le cas de la nouvelle A3 suite à l’annulation du Salon de Genève à court terme. »

En plus de l’information, les plateformes se concentrent sur l’aspect expérience. Des informations exclusives, du contenu multimédia et des opportunités d’interaction virtuelle donnent vie aux mondes numériques.

« Le monde de la mobilité évolue rapidement. Dans le même temps, les technologies deviennent de plus en plus complexes. Notre objectif est d’améliorer la présentation multimédia du ‘Vorsprung durch Technik’ d’Audi pour l’expliquer et la transformer en une expérience tangible », a déclaré Peter Oberndorfer, directeur des services éditoriaux / événements des communications globales. « Avec quelque 40 millions de contacts, le format #LiveOnDrive en est un autre montrant de manière impressionnante que de telles offres innovantes rencontrent une réponse positive. Nous prévoyons de continuer sur cette lancée avec d’autres formats nouveaux – des événements virtuels aux communiqués de presse multimédias. »

Lors de la première de #LiveOnDrive, un pilote de course professionnel d’Audi et un expert automobile YouTube ont piloté sur la piste d’essai d’Audi Sport à Neuburg dans une Audi RS 5. Les deux ont répondu aux questions posées par la communauté du streaming via Facebook et YouTube dans un dialogue direct. Pour prendre des photos ou des vidéos individuelles, les journalistes ont pu «contrôler à distance» la voiture et l’appareil photo dans le salon de discussion. Des connaissances complémentaires ont été transmises par Rolf Michl, directeur des ventes et du marketing d’Audi Sport GmbH.

L’offre numérique pour les communiquants lors des présentations de modèles continuera de croître, par exemple avec les soi-disant aperçus en ligne. Même avant la présentation officielle, des journalistes sélectionnés du monde entier recevront les premières impressions et des informations générales sur un nouveau modèle. Pour les sessions de questions / réponses en temps réel, les experts Audi seront disponibles comme points de contact.

Un programme qui a fait ses preuves est «What’s up, Audi» sur YouTube qui raconte les histoires des sujets d’Audi sous un nouvel angle. Le format comprend des multiplicateurs du monde des médias sociaux ainsi que de la communauté.

Même des visites d’usine en streaming ont récemment été ajoutées au portefeuille de communications numériques. Des guides touristiques expérimentés accueillent les «visiteurs» en ligne et modèrent les flux en direct depuis un studio. Les deux premiers volets, «Audi live at the Ingolstadt factory» (allemand et anglais) et «Insight Audi Design» (allemand et anglais), seront disponibles sur le site Web Audi.Stream à partir du 24 juin 2020. L’interaction avec les utilisateurs est un facteur clé dans ce format également : les visites sont personnalisées en fonction des souhaits et des intérêts des participants et les guides répondront également aux questions dans un dialogue avec eux.

Photos : Audi