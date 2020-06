Formule E – Quatrième podium consécutif pour le pilote Porsche Rogers à New York

Le week-end de la Grande Finale a eu lieu dans le cadre du Challenge Race at Home ABB Formula E. Samedi, les pilotes du Team TAG Heuer Porsche Formula E étaient en compétition sur le circuit virtuel à New York. Neel Jani a terminé la septième course de la saison à la onzième place, manquant de peu les points. Après un accident, André Lotterer a dû se contenter de la 18ème position. Le pilote de course virtuel Joshua Rogers avait des raisons de se réjouir après avoir décroché la troisième place dans la course «Challenge Grid» pour atteindre le podium pour la quatrième fois. La grande finale du «Race at Home Challenge» a eu lieu dimanche à Berlin. Les dix meilleurs pilotes de Formule E de la « Grille des Pilotes » ont alors eu la possibilité de marquer le double de points.

La course principale

Neel Jani a maintenu un bon rythme constant tout au long de la course, mais il a été dépassé par deux autres voitures trois tours avant la fin, abandonnant les points. Jani est le représentant Porsche le mieux placé au classement des pilotes à la sixième place avec 35 points. Le coéquipier de Jani, André Lotterer, a franchi la ligne d’arrivée à la 18ème place avec la deuxième Porsche 99X Electric, après avoir perdu des positions en raison d’un accident. Il avait atteint la 12ème place des qualifications. Au classement par équipes, le TAG Heuer Porsche Formula E Team reste en sixième position avec 48 points.

Résultats Porsche

Neel Jani (Porsche 99X Electric, #18) – 11ème place

André Lotterer (Porsche 99X Electric, #36) – 18e place

La course «Challenge Grid»

Après avoir atteint la troisième place en qualifications, Joshua Rogers a réalisé une autre solide performance lors de sa quatrième course pour le TAG Heuer Porsche Formula E Team. Le pilote australien a franchi la ligne d’arrivée en troisième position. Son record général pour cette saison est impressionnant, avec une victoire, une deuxième place et deux troisième place. Dans la phase de départ, Rogers a surmonté le contact involontaire avec d’autres voitures pour défendre sa position et a ensuite livré une performance de course constante. Marius Golombeck (DE) a terminé huitième avec la deuxième Porsche 99X Electric virtuelle dans le «Challenge Grid», célébrant un deuxième top dix dans sa troisième course de la saison.

Rogers est cinquième au classement des pilotes avec 75 points et commencera donc la dernière course de dimanche à Berlin depuis la cinquième position. Il n’y aura pas de séance de qualification séparée pour cette dernière course dans la «Challenge Grid». Les positions sur la grille sont basées sur le classement du championnat après la septième course.

Résultats Porsche

Joshua Rogers (Porsche 99X Electric, #18) – 3ème place

Marius Golombeck (Porsche 99X Electric, #36) – 8ème place

Photos : Porsche