Les jantes Fuchs : sur de nombreux modèles Porsche depuis 1965

La nouvelle série exclusive et limitée – la Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition – est équipée de jantes Fuchs de 20 et 21 pouces d’un design exclusif en noir brillant. C’est l’occasion de revenir sur les origines des jantes fabriquées par Otto Fuchs.



Les faces des rayons larges et de la bride de jante sont polies et se détachent ainsi contre le bord peint en noir et les côtés noirs des rayons. Les roues sont conçues sous la forme d’une aile ou d’une feuille de trèfle et rappellent les légendaires roues Fuchs qui ont été utilisées pour la première fois sur la Porsche 911 S.

La jante Fuchs : la première jante forgée au design de trèfle

À l’époque, Porsche appelait simplement ses jantes des jantes en alliage, qui faisaient partie de l’équipement standard de la voiture de sport. La désignation de la jante en aluminium est modeste, mais elle reflète une idée logique, à savoir que la nouvelle Porsche 911 S devait avoir des roues plus légères que la 911 de série afin de réduire la masse non suspendue. Les spécifications de cette version plus puissante de la 911 exigeaient que ses roues pèsent environ trois kilogrammes de moins que leurs équivalents en acier.

Il s’agissait initialement d’un défi insoluble pour les roues en fonte d’aluminium de fabrication traditionnelle, qui étaient tout aussi incapables de supporter des charges que les roues constituées de plusieurs pièces. La contradiction n’a pu être résolue que grâce à une innovation d’Otto Fuchs KG, une fonderie d’alliages à Meinerzhagen dans la région du Sauerland en Allemagne, qui a été en mesure de fournir une jante légère et capable de répondre à toutes les exigences. La société a mis en œuvre un nouveau processus de production à cet effet, dans lequel le flan a été forgé d’une seule pièce tandis que la zone de la jante complète de la corne extérieure à la corne intérieure a été roulée.

L’alliage d’aluminium ALMgSi1 utilisé est composé à 97% d’aluminium, complété par du magnésium, du silicium, du manganèse, du titane et d’autres ingrédients – une formule qui est toujours valable aujourd’hui.

Le design original de la roue, avec des bandes de connexion qui s’effilent en un point, a été créé en mai 1965. Cependant, Ferdinand Alexander Porsche a modifié la jante en faveur d’une apparence plus harmonieuse. Le procès-verbal de la réunion note ce qui suit : « Contrairement à notre proposition, M. Porsche Jr. avait changé la forme des cinq bandes de connexion entre le moyeu et la jante pour des raisons de style et visuelles. Alors que notre conception était bien adaptée aux contours des véhicules de série arrêtés, la forme développée par M. Porsche Jr. apparaît plus harmonieuse sur le nouveau véhicule. »

Porsche Classic : les jantes Fuchs classiques sont toujours disponibles

Les jantes de la 911 Targa 4S Heritage Design Edition sont disponibles pour tous les modèles 911 actuels dans le cadre de la gamme Porsche Exclusive Manufaktur. Cependant, presque toutes les variantes de la jante Fuchs classique sont également disponibles pour les modèles Porsche historiques, car la roue conçue par F. A. Porsche fait partie de la gamme de produits Porsche Classic.

Étant donné que le respect des normes élevées de qualité et de sécurité de Porsche est la priorité absolue, les roues sont soumises à des tests approfondis au Centre de développement Porsche à Weissach.

Un exemple de ces exigences de test rigoureuses pour les pièces de rechange d’origine Porsche est que les enjoliveurs avec écussons Porsche en relief et colorés du programme de demande spéciale « Porsche Sonderwunschprogramm » des années 1980 ont passé le « cross-cut test » avec brio.

Dans ce test, une coupe est faite dans l’enjoliveur de roue jusqu’au matériau de base, de sorte qu’un motif en forme de grille est créé sur lequel un ruban adhésif normalisé est collé, pressé puis retiré dans une période de temps prédéfinie et à un angle spécifique. Ce test est conçu pour démontrer la haute qualité du chapeau de moyeu Porsche Classic, car il n’y a pas de pelage ou d’écaillage de la surface, et signifie que le centre de la roue est prêt à faire face aux 30 prochaines années.

Photos : Porsche / Axel Struwe