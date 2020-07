Panther Progettouno par Ares Design – Basée sur la Lamborghini Huracán V10

Après près de deux ans de travaux, la version de série de la Panther ProgettoUno développée par Ares Design sur base de la Lamborghini Huracán V10 est enfin disponible. Le carrossier italien – spécialisé dans les conversion automobiles – a réinterprété la légendaire De Tomaso Panthera apparue au début des années 1970 avec une base moderne.

Inspiration de la De Tomaso Pantera

La Panther Progettouno (Projet Un) est une supercar moderne avec un style très inspiré de la De Tomaso Pantera, une voiture de sport à moteur central produite par le constructeur automobile italien De Tomaso de 1971 à 1993.

Ares Design a conçu une carrosserie très aérodynamique (coefficient de traînée de 0,324) entièrement en fibre de carbone permettant d’alléger fortement la voiture. Les phares rétractables très populaires dans les années 1980 sont présents avec des phares à LED, respectant les réglementations de sécurité modernes.

La carrosserie aérodynamique a été modélisée numériquement et comprend des éléments spécialement étudiés : capot ventilé, rétroviseurs latéraux, prises d’air latérales à l’arrière des vitres de porte (permettant d’alimenter en air frais le moteur).

Base de Lamborghini Huracán

La Panther Progettouno repose sur la Lamborghini Huracán coupé motorisé par un V10 atmosphérique de 5,2 litres, accouplé à une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports envoyant la puissance sur les quatre roues avec différentiel Haldex de 5ème génération avec une fonction d’autoblocage mécanique.

La nouvelle supercar italienne développant 650 ch et 600 Nm adopte un style néo-rétro avec un groupe motopropulseur et des technologies modernes. Le 0 à 100 km/h est atteint en 3,1 s et la vitesse maximale est de 325 km/h.

Le châssis est composé d’une suspension à double triangulation entièrement indépendante aux quatre coins, des disques ventilés en céramique de carbone (380 mm à l’avant avec étriers à six pistons, 356 mm à l’arrière avec étriers à quatre pistons), un arceau de sécurité intégré en acier haute résistance et jantes à cinq branches de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière chaussées de pneus Pirelli P Zero.

Intérieur moderne et rétro

L’intérieur est aussi au style rétro, combiné aux dernières technologies numériques au niveau du tableau de bord. Ares Design a décidé de garder la philosophie de la voiture d’époque où les systèmes d’infodivertissement n’existaient pas. Ainsi la console centrale n’a que des touches, le bouton de stop/start et le petit sélecteur de la boîte de vitesses.

Ares Design utilise des matériaux nobles et premium comme le cuir Nappa, l’Acantara et la carbone.

Pour un son premium, le système audio a été réalisé par le spécialiste suisse Daniel Hertz, une première dans le domaine automobile : trois tweeters, quatre haut-parleurs et quatre woofers.

Commercialisation en édition très limitée

Ares Design ne va fabriquer que 21 unités pour le marché mondial, avec un délai de livraison estimé de 12 semaines.

