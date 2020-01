Une navette spatiale Bugatti dans le film Elysium

Le nom Bugatti évoque immédiatement une supercar luxueuse et non une navette spatiale pouvant voler sur Terre et aller dans l’espace. Pour les besoins du film de science-fiction Elysium datant de 2013, un navette spatiale a été spécialement conçue afin de mettre en avant la marque Bugatti, reprenant certains codes stylistiques de la Bugattti Veyron.

De nombreuses marques ont pour habitude de faire du placement de produits dans des œuvres cinématographiques dont des constructeurs automobiles comme Porsche ou Audi. Bien que des modèles Bugatti aient déjà été présents dans quelques films comme « The Green Hornet » ou « Les rois du Sport », c’est la première fois qu’un modèle spécifique de La Marque a été créé pour un film.

Ce long métrage futuriste, dont les acteurs principaux sont Matt Damon et Jodie Foster, se déroule en 2154 et met en scène de nombreux véhicules futuristes, autour d’une scénario basé sur une lutte des classes entre une population riche vivant dans la luxueuse station spatiale Elysium en orbite terrestre et les autres restés sur une Terre surpeuplée, polluée et en cours de destruction avec de nombreux crimes commis.

Pour fuir cette Terre en plein déclin et se faire soigner via des moyens ultra modernes et efficaces, les citoyens de la Terre veulent se rendre par tous les moyens sur Elysium qui n’est pas facilement accessible et uniquement via des navettes spatiales. Un homme (Matt Damon) accepte une mission afin de sauver sa vie et qui pourrait ramener l’égalité entre les deux mondes.

Parmi ces navettes, il existe un modèle siglé Bugatti très luxueux et réservé à certains riches habitants d’Elysium, pouvant transporter une ou deux personnes ainsi que des robots de combat ou du chargement dans les coffres latéraux. Cet engin volant de luxe – réservé au PDG de l’usine fabricant les robots de combats – reprend certains détails des modèles Bugatti Veyron comme certaines courbes de la carrosserie ainsi qu’une livrée bi-ton rouge et noir.

Le réalisateur Neill Blomkamp, fan d’automobile, a souhaité donner un cachet exclusif à l’une des navettes en faisant appel à Bugatti : « Ils fabriquent les voitures les plus chères du monde et ils fabriquent également les voitures les plus rapides du monde. J’ai donc écrit un e-mail à Bugatti disant : ‘serait-il possible de mettre cela dans le film? Et étonnamment, ils ont dit oui. »

Une maquette taille réelle a été spécialement fabriquée pour le film ainsi que pour sa promotion. Cette maquette de la navette spatiale Bugatti a d’ailleurs été exposée peu de temps après la sortie du film au Hard Rock Hotel à San Diego

Photos : Sony / DR