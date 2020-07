Audi équipe les terrains d’entraînement du FC Bayern de bornes de recharge électriques

Les terrains d’entraînement du FC Bayern Munich se préparent pour l’Audi e-tron. Karl-Heinz Rummenigge – président du directoire du FC Bayern München AG, Oliver Kahn – membre du directoire du FC Bayern München AG et Hildegard Wortmann – membre du directoire Audi en charge des ventes – a donné le feu vert pour la construction de 38 bornes de recharge. Les bornes de recharge seront actives à la fin de l’été – juste à temps pour le début de la prochaine saison de la Bundesliga, à partir de laquelle les footballeurs professionnels du FC Bayern conduiront l’Audi e-tron, le premier SUV entièrement électrique de la marque. Les détenteurs du record et leur équipe pourront recharger leurs futures voitures électriques jusqu’à 150 kilowatts dans le garage souterrain du FC Bayern, sur la Säbener Strasse. Au début de l’année prochaine, Audi souhaite également équiper l’Allianz Arena de Munich de bornes de recharge – les fans et les visiteurs du stade en bénéficieront également.

En janvier dernier, le FC Bayern München et Audi ont annoncé qu’ils prolongeaient leur partenariat jusqu’en 2029. Au cours des prochaines années, les deux partenaires souhaitent travailler ensemble de manière stratégique sur des campagnes marketing innovantes et l’électrification en particulier. Plus de la moitié de la flotte Audi du FC Bayern sera électrifiée dès l’automne. Cela permettra au FC Bayern de réduire les émissions de sa flotte à moins de 95 grammes de CO2 par kilomètre pour le début de la saison de Bundesliga, apportant une contribution importante à la durabilité. Cela répond à l’exigence légale pour les flottes de fabricants, qui s’applique depuis janvier 2021.

Photos : Audi