Porsche Drive Rental – La location de voiture sur 10 sites allemands

Le constructeur de voitures de sport propose désormais également le service de location « Porsche Drive Rental » via les centres Porsche de Cologne, Düsseldorf, Dortmund, Olympiapark Munich et Sarrebruck. Le service est désormais disponible dans dix sites allemands. « Porsche Drive Rental » donne aux clients la possibilité de louer des voitures de sport Porsche actuelles pour de courtes périodes. La période de prêt est flexible – de trois heures à 28 jours sont possibles.

« Porsche Drive Rental » s’adresse aux fans de la marque ainsi qu’aux clients Porsche existants et nouveaux. Les parties intéressées doivent s’inscrire une fois sur porsche.de/drive pour réserver le modèle souhaité. La condition préalable est d’avoir un âge minimum de 25 ans; le locataire doit également avoir un permis de conduire depuis au moins cinq ans. La réservation et la facturation sont faciles avec une carte de crédit.

« Avec Porsche Drive Rental, nous réalisons le rêve de conduire nos voitures de sport – et sans avoir à les posséder. L’offre est destinée à plaire aux passionnés de Porsche qui souhaitent se récompenser par un week-end, par exemple », a déclaré Alexander Pollich, PDG de Porsche Deutschland GmbH. « La réponse a été jusqu’à présent très positive, c’est pourquoi nous élargissons constamment l’offre avec cinq sites supplémentaires », a déclaré Pollich.

Au cours de la campagne «Road Trip to Go» qui l’accompagne, Porsche invite les passionnés à étancher leur envie de voyager à travers les soi-disant «micro aventures» et à réserver des vacances et des expériences en petit format.

Offres de mobilité regroupées sous « Porsche Drive »

Afin de différencier encore plus clairement ses services de mobilité dans le monde, le constructeur de voitures de sport les regroupe sous la nouvelle marque ombrelle « Porsche Drive ». La location premium « Porsche Drive » s’appelle désormais « Porsche Drive Rental ». Au cours des prochains mois, Porsche continuera d’élargir ses offres de mobilité flexible, répondant ainsi aux exigences changeantes des clients et à la tendance vers la sélection numérique et individuelle. « Porsche Drive Rental » a commencé en 2014 sous le nom de « Porsche Drive » au Musée Porsche de Stuttgart. L’offre est désormais également disponible au Japon, en France, en Suisse et aux USA. En Allemagne, outre les cinq nouveaux sites, le service existe déjà à Leipzig, Hambourg, Stuttgart, Berlin et Sylt.

Photos : Porsche