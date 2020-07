Un chronographe Porsche Design conçu pour un goût esthétique personnel

La personnalisation est un aspect permanent de la stratégie produit de Porsche : en plus de la gamme standard d’équipements en option, les clients de voitures de sport du monde entier peuvent choisir parmi environ 700 options extérieures et intérieures de Porsche Exclusive Manufaktur pour toutes les gammes de produits. Depuis plus de 30 ans maintenant, les clients ont la possibilité d’améliorer leur voiture de rêve personnelle avec de nombreux détails individuels via Porsche Exclusive Manufaktur – jusqu’à un véhicule unique absolu. À partir du 1er juillet 2020, Porsche Design offre désormais aux clients allemands la possibilité de concevoir un chronographe selon leurs goûts personnels. Ce service sera ensuite étendu aux clients en Grande-Bretagne et aux États-Unis à partir de septembre. De cette façon, la société transfère le concept réussi de Porsche Exclusive Manufaktur de la route au poignet.

« Il existe une forte demande mondiale de personnalisation via l’usine. Environ 90% de tous les modèles 911 sont personnalisés pour les clients utilisant des équipements de Porsche Exclusive Manufaktur. Vingt-cinq pour cent de tous les véhicules livrés dans le monde à partir de cette gamme de produits passent par l’atelier Porsche Exclusive Manufaktur, dans lequel les souhaits particuliers des clients sont également réalisés », explique Alexander Fabig, responsable de la personnalisation et du classique. « La coopération avec Porsche Design a été couronnée de succès au cours de nombreuses années. De la 911 Turbo S Exclusive Series à la 911 Targa 4S Heritage Design Edition actuelle, sept chronographes Porsche Design en édition limitée correspondant aux véhicules individuels ont déjà été proposés. »

« Avec le concept innovant de montres sur mesure Porsche Design, nous offrons désormais aux clients la possibilité de concevoir une montre adaptée à leur Porsche individuelle », ajoute Jan Becker, PDG de Porsche Design Group. « Aucune autre marque d’horlogerie ou constructeur automobile n’offre actuellement un concept d’horlogerie aussi personnalisé et exclusif avec 1,5 million d’options de conception. Les matériaux et les couleurs de la voiture, ainsi que les types de cuir et les coutures décoratives, sont adoptés par la production de véhicules pour les montres sur mesure. »

Les chronographes sont fabriqués dans le propre atelier de l’entreprise en Suisse et offrent de nombreuses options de personnalisation visuelle et technique. Entre autres, il est possible de choisir librement la couleur du boîtier et du cadran (en titane), le matériau et la couleur du bracelet, ainsi que la conception et la couleur du rotor de mouvement automatique. Les clients peuvent choisir parmi environ 1,5 million de combinaisons différentes – soit en fonction de leurs goûts personnels, soit pour correspondre à leur Porsche 911. En plus de la configuration à l’aide du configurateur Web Porsche Design Timepieces Configurator, les clients peuvent également concevoir et commander leur chronographe individuel comme dans le cadre de la consultation de véhicules dans les centres Porsche participants, ou avec les experts de Porsche Exclusive Manufaktur à Zuffenhausen. Dans l’usine Werk 1, un salon de consultation spécial Porsche Design Timepieces avec divers échantillons et modèles d’affichage a été créé à cet effet.

Personnalisation complète de la montre jusqu’au filetage Porsche authentique

Le boîtier d’une montre Porsche Design sur mesure est en titane. Les clients peuvent choisir entre un boîtier noir en verre sablé ou revêtu de carbure de titane PVD. Le cadran évoque visuellement le combiné d’instruments et le compte-tours de la 911. La couleur de l’anneau individuel personnalisable du cadran peut être choisie parmi les couleurs extérieures et intérieures de l’emblématique voiture de sport. Pour le bracelet, les clients peuvent choisir entre un bracelet en titane avec une surface noire ou de couleur titane et un bracelet en cuir, dont les options de matériau et de couleur sont basées respectivement sur l’intérieur et l’extérieur de la 911. Le bracelet en cuir peut être fini avec des surpiqûres contrastées en utilisant du fil d’origine Porsche.

La montre présente la Porsche Design WERK 01.100, un mouvement de chronographe certifié développé en interne. La montre automatique s’enroule automatiquement lorsqu’elle est portée. Le rotor est conçu en option comme un rotor Porsche Design Icon en noir, ou comme un rotor dans la conception ou la forme de l’une des roues en alliage de la série 911 actuelle. En tant qu’élément de style assorti, le rotor est couronné par un verrou central distinctif avec un écusson Porsche. Un message, un nom ou le numéro de châssis peuvent être gravés sur le bas de la pièce d’horlogerie – ce qui en fait un élément incontestablement unique.

Photos : Porsche