Audi et le FC Bayern lancent le « Audi Digital Summer Tour »

Audi lance un projet pilote mondial avec son partenaire le FC Bayern Munich : les champions des clubs de football allemands détenteurs de records partent pour une tournée d’été virtuelle.

Le «Audi Digital Summer Tour» se déroulera du 25 juillet au 2 août 2020 et vise à donner aux fans du monde entier la possibilité de vivre la phase de préparation en temps réel. Hildegard Wortmann, membre du comité de direction en charge des ventes et du marketing chez AUDI AG, déclare : « Les temps difficiles nécessitent des mesures très spéciales. Aucun club de football n’a jamais eu un format aussi innovant et unique auparavant. Nous sommes fiers d’être un partenaire et de créer des expériences fascinantes et uniques pour les fans du monde entier. »

Via des plateformes numériques, le club et ses stars prendront vie pour les fans, y compris des séances d’autographes numériques avec les joueurs, des défis de fans virtuels ou des interactions avec des athlètes internationaux. Un point culminant sportif fera également partie de la tournée: le FC Bayern Munich jouera un match test à domicile dans l’Allianz Arena dans le cadre de l’Audi Football Summit. L’adversaire sera annoncé à une date ultérieure.

Karl-Heinz Rummenigge, président du directoire du FC Bayern : « Malheureusement, comme nous ne pouvons pas participer à l’Audi Summer Tour comme prévu cet été comme ces dernières années, nous avons conçu cette initiative numérique mondiale avec notre partenaire Audi en afin de vivre et de renforcer la cohésion mondiale de la famille du FC Bayern, surtout en période de coronavirus. Nos fans du monde entier peuvent s’attendre à un contenu passionnant sur nos plateformes. »

L’Audi Digital Summer Tour est le lancement d’une nouvelle campagne mondiale sous la devise de la «plus grande famille sportive du monde». Avec plus de 290 000 membres et plus de 4 500 fan clubs organisés dans le monde, le FC Bayern est le plus grand club du monde en termes de membres et se considère toujours comme une famille. Le club souhaite plus que jamais renforcer ce sentiment d’unité au-delà de l’été.

Photos : Audi